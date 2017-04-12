ПОЛМИЛЛИАРДА КРЕДИТОВ - ОТ "РСХБ"

Около 500 млн рублей льготных кредитов предоставил «Россельхозбанк» аграриям Тверской области в 2017 году. Значительная часть этих кредитов работает в Конаковском районе.

Около 500 млн рублей краткосрочных кредитов предоставлено «Россельхозбанком» аграриям Верхневолжья по льготной ставке 5%. По итогам 2017 года доля регионального филиала банка в кредитовании АПК Тверской области на проведение сезонных работ составила 99%.

«Президент России Владимир Путин определил приоритеты работы в АПК. Это поддержка товаропроизводителей и инвесторов, введение в оборот неиспользуемых сельхозземель, внедрение современных технологий и повышение урожайности в растениеводстве, развитие молочного и мясного животноводства», – отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства области, посвященном предварительным итогам работы сельского хозяйства.

В сельском хозяйстве Тверской области за последние годы реализован ряд крупных проектов, в том числе при участии АО «Россельхозбанк». Один из них – строительство молочной фермы в деревне Ручьи Конаковского района с мощностью животноводческого комплекса до 6 тыс. голов КРС. О реализации этого проекта Игорь Руденя рассказал Президенту Владимиру Путину на встрече в августе текущего года.

Сотрудничество между «Россельхозбанком» и Тверской областью активно развивается с 2016 года. Договоренности о поддержке предприятий АПК и других направлений региональной экономики подтверждены соглашением о сотрудничестве, которое подписано между банком и Правительством области.

В 2017 году сельское хозяйство Верхневолжья демонстрирует положительную динамику, наблюдается рост валового производства продукции. Этот показатель достиг 36,1 млрд рублей, что на 11,6 млрд рублей больше, чем в 2014-ом. В основном прирост дало животноводство. В текущем году производство мяса составило почти 200 тыс. тонн, за четыре года этот показатель увеличился вдвое.

В АПК вырос объем инвестиций в основной капитал – с 1,8 млрд рублей в 2014-ом до 10,9 млрд рублей в 2017-ом. В настоящее время в регионе реализуются и планируются к реализации 30 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 36 млрд рублей, что позволит создать около 2700 новых рабочих мест.

В 2017-ом значительно – до 2,5 млрд рублей – выросла государственная поддержка отрасли из федерального и областного бюджетов. Это на 30% больше, чем в 2016 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области.