Инициативы губернатора Игоря Рудени по развитию легкой промышленности отмечены фондом «Петербургская политика»

Предложения губернатора Тверской области Игоря Рудени на Всероссийском форуме легкой промышленности стали одним из заметных событий в повестке российских губернаторов на прошедшей неделе. Эти данные опубликовал фонд «Петербургская политика».

В центре внимания экспертов независимой некоммерческой организации оказалось участие главы Верхневолжья в пленарном заседании Всероссийского форума легкой промышленности 29 ноября в Москве. В ходе дискуссии с участием федерального министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и экспертов отрасли губернатор Игорь Руденя рассказал о конкурентных преимуществах Тверской области, в том числе, о работе регионального правительства по формированию льняного кластера.

В Тверской области насчитывается более 300 предприятий легкой промышленности. В этом году отрасль продемонстрировала уверенный рост. Увеличение производства продукции по итогам 10 месяцев в текстильной промышленности составило более 10%, в швейной –9,3%, в кожевенной – 6,7%.

Игорь Руденя подчеркнул, что развитие лёгкой промышленности в тверском регионе связано с реализацией задач, которые поставил Президент России Владимир Путин, в их числе – обеспечение отрасли отечественным сырьем, натуральными волокнами и материалами.

Говоря о мерах государственной поддержки легпрома, глава тверского региона предложил рассмотреть возможность установления федеральных субсидий в размере до 10 тыс. рублей за гектар посевов льна. Кроме того, по мнению Игоря Рудени, позитивного эффекта позволит достичь увеличение субсидий на приобретение новой техники сельхозпредприятиями с 15% до 35%.

Ранее фонд «Петербургская политика» среди наиболее заметных инициатив глав российских регионов отметил планы Игоря Рудени по удвоению туристического потока в Тверскую область через 3-5 лет.

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Михаил Бородов.