АКЦИЯ " ДАРИ ДОБРО"

В рамках благотворительной акции «Дари добро» продолжается сбор сладких подарков, игрушек, развивающих игр, книг, школьных принадлежностей и одежды.



Напомним, что данная акция проводится уже более 10 лет в преддверии новогодних праздников. В этом году Дед Мороз и Снегурочка вновь посетят детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории всего Конаковского района, чтобы сделать их Новый Год немного ярче и счастливее. Ведь волшебство и сказка должна сопровождать этот чудесный праздник.



В наших с Вами силах стать самыми настоящими волшебниками и подарить детям праздник!



Пункт сбора находиться по адресу: г. Конаково, ул. Горького, д. 5 (вход с торца), АУ МЦ «Иволга».



Контактный телефон акции «Дари добро» - 3-76-97.