3 декабря - День инвалида.

3 декабря отмечается Международный день инвалидов, учрежденный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1992 году. По данным на ноябрь 2017 года в Тверской области проживает более 104 тысяч граждан с ограничениями по здоровью, из них свыше 4690 – дети. В регионе уделяется большое внимание созданию безбарьерной среды для этой категории граждан.



Комплекс мер направлен на содействие трудоустройству людей с ограниченными возможностями. Повысить эффективность этой работы - поручение Президента РФ Владимира Путина.



«Когда человек с инвалидностью ходит на работу, он интегрирован в общество. Наша общая задача – дать возможность этим людям социализироваться», – отметил Губернатор Игорь Руденя на одном из заседаний областного Правительства.



В 2017 году работодателям Тверской области, трудоустраивающим инвалидов, предусмотрено 8,8 млн рублей субсидий.



В рамках программы «Доступная среда» в 2017 году в Тверской области ведется адаптация объектов образования, культуры, здравоохранения, спорта. Мероприятия проводятся на 31 объекте социальной инфраструктуры. Среди них – Тверская картинная галерея, Театр юного зрителя, областная академическая филармония, спорткомплекс «Юбилейный», комплексные центры социального обслуживания населения, образовательные организации, в том числе дошкольные, и другие соцучреждения.



Проводятся работы по обустройству входных групп с устройством пандусов, адаптируются санитарно-гигиенические помещения, ведется оборудование путей эвакуации, установка беспроводных кнопок вызова «помощника» и поручней. Кроме того, средства направляются на приобретение специализированного оборудования и учебных пособий.



На реализацию мероприятий «Доступной среды» в 2017 году предусмотрено свыше 52 млн рублей, из которых более 28,8 млн рублей – средства федерального бюджета и порядка 23,2 млн рублей - областной казны.



Программа «Доступная среда» реализуется в Тверской области с 2011 года. С этого времени адаптировано более 220 объектов в сфере соцзащиты, образования, культуры и спорта. Общий объём финансирования из федерального, регионального и местных бюджетов превысил 1 млрд рублей.

