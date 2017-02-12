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2 декабря – День банковского работника России
Уважаемые работники и ветераны банковской системы!
Поздравляю Вас с Днем банковского работника России!
Деятельность банковского сектора во многом определяет успехи в развитии промышленности, сельского хозяйства, предпринимательства, социальное самочувствие и повседневный комфорт граждан.
Благодаря вашему профессионализму и ответственности сегодня в банковской системе Верхневолжья, как и по всей стране, активно внедряются новейшие технологии, расширяется спектр предоставляемых услуг. Ваша работа способствует социально-экономическому развитию региона и повышению качества жизни людей.
Желаю вам новых успехов на благо Тверской области и России, здоровья, благополучия и всего самого доброго!
Губернатор Тверской области И.М. Руденя.