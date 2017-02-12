2 декабря – День банковского работника России

Уважаемые работники и ветераны банковской системы!

Поздравляю Вас с Днем банковского работника России!

Деятельность банковского сектора во многом определяет успехи в развитии промышленности, сельского хозяйства, предпринимательства, социальное самочувствие и повседневный комфорт граждан.

Благодаря вашему профессионализму и ответственности сегодня в банковской системе Верхневолжья, как и по всей стране, активно внедряются новейшие технологии, расширяется спектр предоставляемых услуг. Ваша работа способствует социально-экономическому развитию региона и повышению качества жизни людей.

Желаю вам новых успехов на благо Тверской области и России, здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.