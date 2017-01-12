ДОРОЖНЫЙ ФОНД: ДИСПЕТЧЕРЫ РАБОТАЮТ КРУГЛОСУТОЧНО

В дорожном фонде Тверской области открылась круглосуточная диспетчерская служба

Сегодня, 1 декабря, в территориальном дорожном фонде Тверской области начала работу диспетчерская служба, которая круглосуточно ведёт мониторинг обстановки на дорогах регионального и межмуниципального значения. Подразделение создано по поручению Губернатора Игоря Рудени.

На необходимость обеспечения современного технологичного контроля за работой техники на трассах области Игорь Руденя обратил внимание на совещании по содержанию дорог в зимний период 22 ноября. «Нужно более активно использовать возможности ГЛОНАСС по мониторингу машин, которые находятся на линии. К этой работе будут привлечены экипажи ДПС и подразделения МЧС», – отметил Губернатор Тверской области.

Работа созданной диспетчерской службы дорожного фонда координируется с МЧС, ГИБДД, Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций, органами местной власти, автотранспортными предприятиями. Подрядные организации, которые обеспечивают содержание дорог, ежедневно отчитываются о выполненных работах. Полученную информацию сверяют с данными системы ГЛОНАСС и метеостанций.

Диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме, без выходных. О возможных затруднениях движения транспорта на дорогах регионального и межмуниципального значения граждане могут сообщать по телефонам: 8 (4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

По вопросам содержания улично-дорожной сети Твери следует обращаться в администрацию города, федеральных трасс М-9 «Балтия» и М-10 «Россия» — в ФКУ Упрдор «Россия», скоростной магистрали М-11 «Москва - Санкт-Петербург» — в ГК «Автодор», улично-дорожной сети городов и посёлков — в администрации соответствующих муниципальных образований.

Всего этой зимой в работах на региональных и межмуниципальных магистралях Верхневолжья будет задействовано 702 единицы специальной техники.

Дорожным фондом проведены торги и заключены контракты по содержанию трасс во всех восьми округах региона. В том числе в перечень работ вошли очистка автопавильонов, барьерных ограждений и дорожных знаков, установка при необходимости дополнительных указателей, приведение в порядок съездов. Предусмотрены средства на замену дорожных знаков и посыпку дорог песко-соляной смесью.

Пресс-служба Правительства Тверской области.