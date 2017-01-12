ПРОФОБУЧЕНИЕ МОЛОДЫХ МАМ

Около 1500 молодых мам Тверской области получили новые

компетенции по программе профобучения и переподготовки

а последние пять лет в Тверской области около 1500 женщин прошли профессиональное обучение и получили дополнительное образование в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. В 2018-2022 годах в регионе предусмотрено ежегодное выделение около 4,5 млн рублей на обучение не менее 274 молодых мам.

Вопросы поддержки женщин, создания условий для их профессионального роста обсуждались на встрече Председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и Губернатора Игоря Рудени с лидерами деловых и общественных организаций Верхневолжья, руководителями органов местного самоуправления 30 ноября этого года.

«Роль женщин в стране и мире растет. Создан целый ряд программ по поддержке женского предпринимательства, обучению, повышению квалификации. Принята Национальная стратегия действий в интересах женщин, которую одобрил Президент России Владимир Путин. Рассчитываем, что в каждом регионе будет принята такая стратегия», – сказала Валентина Матвиенко.

«Современное общество невозможно представить без активного участия женщин в общественной, экономической и культурной жизни. Наш Президент выступил с новыми важными инициативами по поддержке семьи и детства. Их реализация позволит женщинам уделять больше внимания как семье, так и профессиональному развитию», – отметил Игорь Руденя.

Одной из мер поддержки в Тверской области является повышение квалификации молодых мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Служба занятости населения региона реализует программу профессионального обучения и дополнительного образования для этой категории граждан.

Подготовка и переподготовка ведутся по более чем 20 специальностям: продавец, контролер-кассир, повар, кондитер, парикмахер, кладовщик, водитель автомобиля, портной, бухгалтер, делопроизводитель, инспектор по кадрам, оператор электронно-вычислительных машин и др.

Около 50% женщин выбирают курсы повышения квалификации по имеющейся специальности для продолжения трудовой деятельности после выхода из отпуска по уходу за ребенком на прежнем рабочем месте. В основном это сферы бухгалтерии, менеджмента, педагогики, медицины. Кроме того, широко востребовано направление по изучению последних версий специализированных компьютерных программ, в том числе инженерных и дизайнерских.

Продолжительность учебы составляет не более 6 месяцев. Также в центрах занятости населения женщинам при необходимости может быть оказана услуга по профессиональной ориентации.

Пресс-служба Правительства Тверской области.