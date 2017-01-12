В "ЗАВИДОВО" ИГОРЬ РУДЕНЯ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ БАЧИНЫМ

Игорь Руденя и Сергей Бачин обсудили возможности по расширению транспортной инфраструктуры проекта «Завидово»

Развитие проекта «Завидово» в Тверской области обсудили на встрече Губернатора Игоря Рудени и председателя совета директоров группы компаний «Агранта» Сергеем Бачиным. Речь шла о возможности расширения транспортной доступности территории для туристов.

«Для нас важно развивать туристическую транспортную инфраструктуру. Главная задача – увеличить турпоток в Тверскую область, создать новые рабочие места для жителей региона», — отметил Игорь Руденя.

Сергей Бачин представил проекты новых моделей транспортного сообщения с Москвой, которые предлагается реализовать на территории «Завидово» с использованием железнодорожного и водного транспорта.

Предусмотрена и дальнейшая модернизация автомобильных дорог. В настоящее время в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» по федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2018годы» ведётся строительство четырёхполосной дороги на подъезде к посёлку Шоша.

Перспективы создания железнодорожных туристических маршрутов в Тверской области рассмотрели Губернатор Игорь Руденя и вице-президент ОАО «РЖД» Олег Тони на встрече в ноябре текущего года.

Тема железнодорожных туристических перевозок также вошла в программу заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО в июле, в котором принял участие Игорь Руденя. В рамках новой федеральной целевой программы по развитию туризма Верхневолжье планирует реализовать проект «Путешествуй на «Ласточке» совместно с Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией.

Справочно: Группа компаний «Агранта» — партнёр региона, реализующий в Конаковском районе проект особой туристско-рекреационной зоны «Завидово», одним из центров которой является отель «Рэдиссон Завидово».

Проект «Завидово» входит в состав туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский», в который также включены «Тверь Marina» (Калининский район), «Конаково Ривер Клаб» (Конаковский район).

В этом году открыто несколько дополнительных объектов, в частности туристический кемпинг. Началось создание комплекса «Завидово-парк»: в перспективе это будут несколько гостиниц, конгресс-холл и аквапарк.

Общий объём инвестиций в проект «Завидово» составляет более 10 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.