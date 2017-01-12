СМОТР ПОКАЗАЛ: РАЙОН К ЗИМЕ ГОТОВ!



В пятницу, 24 ноября, во всех районах Тверской области проходил смотр техники и оборудования, подготовленного для осуществления зимнего содержания автомобильных дорог 1, 2 и 3 класса. В Конаковском районе в смотре принял участие заместитель министра транспорта Тверской области Дмитрий НАСИБУЛЛИН.

Ранее, 22 ноября, такой смотр был проведен в г. Твери, и его проводил лично губернатор Тверской области Игорь РУДЕНЯ. По его итогам и было решено провести подобные мероприятия во всех муниципальных образованиях региона. Главой администрации Конаковского района Олегом ЛОБАНОВСКИМ было издано распоряжение о создании комиссии по смотру техники под председательством заместителя по развитию территорий Владимира ШОРА. Также в комиссию вошли специалисты отдела ЖКО района, ГО и ЧС, МЧС, ОГИБДД, ОНД, руководители дорожных подрядных организаций и сотрудники СМИ.

Комиссия начала свой осмотр с базы ООО «Спецдорстрой» (руководитель М.М.Карабанов), расположенной в поселке 2-е Моховое на территории асфальтобетонного завода. Затем инспектирующие переехали в Конаково, на базу МУП «Коммунальное хозяйство» г. Конаково (руководитель А.Н.Дзюбак), где ознакомились с «боевой мощью» городского муниципального предприятия. После этого состоялся переезд на основную базу «Спецдорстроя», расположенную в поселке Мирный Новозавидовского городского поселения. По пути Д. Насибуллин осмотрел дорогу Конаково – М-10 и мосты, где этой осенью был сделан капитальный ремонт. В ходе смотра было установлено, что техника и оборудование готовы к работе по зимнему содержанию автомобильных дорог.

Наша справка.

В Конаковском районе на зимнее содержание автомобильных дорог 3 класса протяженностью 50,4 км, 2 класса протяженностью 190,8 км и 1 класса протяженностью 6 км 569 м задействовано 10 комбинированных дорожных машин (КДМ), 4 грейдера, 3 погрузчика и 2 экскаватора. Запас песчано-соляной смеси составляет 6 200 кубометров.