КРАЕВЕДЕНИЯ СТАЛО БОЛЬШЕ

В старинном русском селе Дмитрова Гора в субботу при большом скоплении гостей был торжественно открыт краеведческий музей. Зачинателем его стал краевед Михаил Семенов. Свое название – «Родимая сторонушка» музей получил по словам одной из песен, текст к которой написал знаменитый автор «Смуглянки» и «Орленка» поэт Яков Шведов. И, конечно же, часть экспозиции музея с подлинными вещами поэта-песенника посвящена ему. Ведь с Дмитровой Горой у знаменитого автора связано немало: родился он неподалеку, в деревне Пенье, и часто приезжал в свою «родимую сторонушку».

На открытие приехали заместитель главы администрации Конаковского района Аггюль БОРОДИНА, почетный краевед Галина Прилепская, супруга настоятеля Дмитровогорского храма о. Антония матушка Галина, заместитель главы администрации Дмитровогорского сельского поселения Валентина Протосовицкая, племянница героя СССР, уроженца села Ильи Кузина, Акмира Смирнова, сын краеведа – уроженца села Константина Счетчикова Александр, самый молодой директор в районе Дмитровогорской школы Михаил Кожехов, директор Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки Екатерина Меховникова, поэты и музыканты, краеведы и историки, педагоги и творческая интеллигенция, а главное – много детей, в основном, воспитанников воскресной школы, которая в этом году начала работать при дмитровогорском храме. Многие из присутствовавших выступили, кто-то даже подарил музею экспонаты - артефакты прошлого, найденные в домах.

Идея музея принадлежит краеведу и специалисту по творчеству Я. Шведова нашему постоянному автору Михаилу Семенову. Она долго вынашивалась, обрастала экспонатами и историей, пока, наконец, не реализовалась. Сколько сил и времени, кропотливого собирательского труда пришлось потратить и организационных трудностей пережить! Но результат впечатляет.

Музей расположен в небольшом уютном помещении на втором этаже здания Дмитровогорской воскресной школы на территории храма Сергия Радонежского. Список людей, которые приняли участие в созидательной работе и оказали помощь, слишком велик, чтобы поместить его целиком. Но есть один человек, без которого не было бы не только музея, но и храма и самого села в том виде, в котором мы привыкли видеть Дмитрову Гору сегодня. Это генеральный директор ГК «АгроПромкомплектация» Сергей НОВИКОВ. Крупнейший инвестор не только в Конаковском районе, но и во всей Тверской области, он не только создал тысячи рабочих мест по всей России и успешно кормит страну своей продукцией. Он – истинно верующий человек, не забывающий о социальной ответственности бизнеса и о духовном начале в жизни. В создании музея, пусть небольшого и скромного – его основополагающий вклад. Создатели музея благодарят его. Спасибо и старосте прихода главе села Дмитрова Гора Владимиру БОРГУЛЮ.

По форме этот краеведческий музей – школьный. Сегодня в России создано около 4800 школьных музеев, из которых 2000 – исторических, 1400 – военно-исторических и 1000 - краеведческих. Дмитровогорский краеведческий музей влился в их число. И мы искренне приглашаем всех его посетить. Музей будет работать по субботам и воскресеньям, а для организованных групп еще и по пятницам. Телефон для уточнения часов работы 8-960-706-02-00 (Михаил)

Максим МАЛАХОВ.