Конаковский городской суд: от создания к дням сегодняшним

В этом году город Конаково отпраздновал 80-летие. Отмечает нынче свой юбилей и Конаковский городской суд. Его история неразрывно связана с историей района, области и нашей страны. Вместе с районом он пережил все события эпохи, с историей страны связаны и судьбы людей, работавших в судебной системе.

Судебную систему принято называть третьей властью. Она гарантирует населению порядок и справедливость, решает споры и судьбы людей. Не случайно в словаре Даля происхождение слова «суд» толкуется от слова «судьба». Всей своей историей и деятельностью Конаковский суд подтверждает это определение.

История создания

Деятельность Конаковского городского суда берет свое начало в 1936 году. Однако первое официальное упоминание о народном суде как самостоятельном органе судебной власти появилось 28 июля 1937 года, в повестке дня пленума Конаковского райисполкома, где рассматривался вопрос «О работе нарсуда». Для работы в городе Конаково, на улице Свободы, 126, было выделено отдельное здание – одноэтажный деревянный дом с печным отоплением, кабинетами для судей, хозяйственными помещениями. Отдельно был оборудован зал для ведения судебных заседаний. Все «удобства», без которых мы сегодня не представляем жизни, – конечно, на улице. А вот с транспортом было все в порядке, за судом были закреплены конная повозка и сани.

В 1936 году на должность народного судьи был назначен Никита Леонтьевич Карпов. В те годы в состав Конаковского района входило более 40 сельских Советов, и нагрузка, конечно же, была соответствующая. Никита Леонтьевич проработал в должности народного судьи почти 20 лет, не прекращая рассматривать дела и в годы Великой Отечественной войны. В мае 1946 года в Конаковском районе был образован второй участок, где народным судьей была утверждена Метта Львовна Гершман.

6 декабря 1951 года состоялись выборы народных судей, где кандидатами стали Н.Л.Карпов и Ю.М.Панова (Болонина). В конце 50-х - начале 60-х годов в связи с присоединением к Конаковскому району части территории Оршинского и ликвидацией Завидовского района появляется еще один судебный участок. И в штат Конаковского народного суда, по итогам выборов народных судей, зачисляются С.А.Егорова, М.Л.Гершман, И.К.Шубин, А.Н.Матвеев.

15 июня 1965 года приказом по Калининскому областному суду в соответствии с решением исполкома областного Совета депутатов трудящихся и постановлением Совета Министров РСФСР был образован Конаковский народный суд. К его подсудности была отнесена вся территория в границах района. В декабре состоялись очередные выборы народных судей, и по их итогам к работе приступили Илья Абрамович Хавин, Иван Карпович Шубин, Виктор Иванович Першин. Отдельно хочется сказать и о постоянной сессии в поселке Новозавидовский, здесь на протяжении многих лет, начиная с 1965 года, работали народные судьи Сира Александровна Егорова, Анна Андреевна Архипова, Зоя Александровна Красавина, Наталья Николаевна Лысова, Альберт Альбертович Мкртычев, Александра Константиновна Волкогонова. В 2011 году в поселке Новозавидовский приказом Управления судебного департамента эксплуатация здания Конаковского народного суда была прекращена.

В разные годы народными судьями работали также А.А.Архипова, Е.А.Крюкова, Г.М.Белякова, Н.С. Жирехин. В октябре 2007 года Конаковский городской суд отмечал свое 70-летие. К юбилею было открыто дополнительное здание суда на улице Баскакова, 35. Здесь разместились судьи, рассматривающие гражданские дела, а также аппарат суда. На улице Васильковского в здании суда остались работать судьи, рассматривающие уголовные и административные дела, аппарат по обеспечению судопроизводства.

Руководство

Первым председателем Конаковского народного суда был назначен Илья Абрамович Хавин. Он пришел в Конаковский суд, имея за плечами большой опыт работы. Коренной москвич, интеллигентный, эрудированный человек, грамотный юрист - таким вспоминают его коллеги. В 1965 году его избирают народным судьей Конаковского района и утверждают в должности председателя. С его приходом все меняется. Суд становится образцом для подражания и одним из лучших в области. Здесь проводятся многочисленные семинары и научно-практические конференции, на его базе стажируются будущие судьи. В 1977 году в Конакове, на улице Васильковского, было построено новое здание народного суда, и это было первое типовое здание суда в Калининской области. Дом правосудия поражал своим величием – просторные фойе, три зала с совещательными комнатами, отдельные кабинеты для судей и аппарата, кабинеты для судебных исполнителей. На смену конной повозке и саням «пришли» два служебных автомобиля. А вот состав судей оставался неизменным на протяжении двадцати лет!

Илья Абрамович проработал бессменным председателем Конаковского суда 33 года. За многолетний стаж, добросовестный труд, профессионализм Указом Президента России в 1994 году ему было присвоено высокое звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». В память о нем в здании суда установлена мемориальная доска, которую все входящие в Дом правосудия видят в первую очередь.

В феврале 1999 года на должность председателя Конаковского городского суда приходит Александр Михайлович Шабунов, который занимал этот пост до ноября 2005 года.

11 апреля 2006 года Указом Президента РФ на должность заместителя председателя назначается Александр Викторович Козлов, а уже в сентябре во главе народного суда встает Валентина Викторовна Прохорова. Она проработала председателем до ноября 2012 года и прекратила свои полномочия в связи с переводом на должность судьи Тверского областного суда.

С сентября 2011 года заместителем председателя Конаковского городского суда работает Александр Павлович Изгородин, а с ноября 2013 года – Антон Георгиевич Багдасарян.

Становление Конаковского городского суда в нынешнем виде неразрывно связано с именем Сергея Романовича Кирщина (на снимке), который был назначен на должность председателя суда в декабре 2012 года и возглавляет его по сей день. Сергей Романович окончил Российскую академию правосудия, до назначения на должность председателя Конаковского городского суда работал в судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации.

Конаковский

городской суд сегодня

6 февраля 2014 года после капитального ремонта состоялось торжественное открытие здания Конаковского городского суда. Теперь все подразделения обеспечения уголовного, административного и гражданского судопроизводства располагаются в одном здании. После капитального ремонта здание значительно изменилось как внешне, так и внутри. Появился третий этаж, фасад здания облицован современными материалами, отремонтирована крыша, изменена ее конструкция. В ходе ремонта его оснастили новейшими техническими средствами защиты: пожаротушения, видеонаблюдения и сигнализации. Для беспрепятственного доступа в здание маломобильных групп населения оборудован пандус. В здании суда нет сторонних организаций, увеличено количество служебных помещений, что позволило комфортно разместить всех судей и работников аппарата суда. Оборудованы 6 залов судебных заседаний с установкой системы видеоконференц-связи, создана единая компьютерная сеть, есть доступ в Интернет.

В Конаковском городском суде сегодня работают 11 судей, это В.В. Новикова, И.А. Чувашова, Ю.С. Мошовец, Е.Е. Зорова, И.Н. Кирилина, Е.А. Никитина, С.В. Баскакова, Е.В. Вершинина, Т.Н. Васильева, Н.А. Колесникова, Р.С. Синюхин. В феврале 2015 года Конаковский городской суд был награжден грамотой за третье место в смотре «Лучший суд Тверской области по итогам 2014 года».

Сегодня Конаковский городской суд - один из крупнейших в Тверской области, обладающий всеми необходимыми атрибутами государственной власти и коллективом профессионалов, способный защитить права и свободы граждан.

Ольга ГЛОТОВА.