МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЖКХ, транспортное обеспечение, образование в Конаковском районе, а также итоги работы и бюджет – именно эти вопросы были затронуты в ходе

конструктивного диалога между губернатором Тверской области и главой

администрации Конаковского района

28 ноября в Твери состоялась встреча главы администрации Конаковского района Олега Лобановского и губернатора Тверской области Игоря Рудени. В ходе совещания, в формате те-а-тет, первые лица района и области обсудили основные социально значимые для Конаковского района вопросы.

Конечно же, первым делом обсудили вхождение в осенне-зимний отопительный период 2017-2018 годов. Олег Владимирович довел информацию о том, что муниципалитет в целом успешно вошел в отопительный сезон. Тепло поступает в дома и социальные объекты 14 поселений. Еще в двух поселениях в перспективе запланировано проведение индивидуального газового отопления. В настоящее время решаются вопросы обеспечения ряда котельных резервным топливом.

Не остались в стороне вопросы о передаче полномочий по теплоснабжению и горячему водоснабжению с поселений на уровень района, а также о модернизации теплоснабжения: глава районной администрации и губернатор обсудили ход проводимых работ по строительству котельных в Ручьях и Городне. Основная информация, которую довел Олег Лобановский по данному вопросу:

- В этом году полномочия были приняты у четырех поселений: Городенское, Старомелковское, Селиховское и Ручьевское. Принятие полномочий будет происходить и далее. Сразу у 16 поселений принимать эти полномочия мы не стали, так как это огромный блок системных задач, которые единовременно, качественно решить невозможно. Только за этот год, с конца весны до настоящего времени, уже создано и работает в этих четырех поселениях муниципальное унитарное предприятие «Районные тепловые сети». Из бюджета Конаковского района на исполнение функций МУП на данный момент выделены субсидии в размере 9 миллионов рублей, до конца года планируется еще 3 миллиона.

Что же касается образования и культуры, то здесь Олег Лобановский отчитался о проделанной работе за 4 года. Какие-то пояснения будут излишними, здесь все скажут цифры. Было отмечено, что в 2013 году на образование и культуру в бюджете Конаковского района было предусмотрено 1,5 миллиона рублей, а в 2017 - 23 миллиона. В проекте бюджета на 2018 год - 30 миллионов. За 5 лет финансирование увеличено в 20 раз!

Не забыл Олег Владимирович и о работниках медицины, образования, культуры и спорта, которые нуждаются в жилье. Он обратился к губернатору с просьбой о передаче в муниципальную собственность Конаковского района жилых помещений с целью решения вопросов местного значения. Обеспечение специалистов жильем позволит решить самую острую проблему - дефицит кадров.

Еще один важный вопрос, который удалось обсудить, - социальный маршрут «Конаково - п. 1 Мая». Ранее мы уже сообщали о том, что водный транспорт для этого маршрута - единственный способ жителям, а это порядка 1700 человек Первомайского и Юрьево-Девичьевского поселений, добраться до города Конаково, либо путь будет лежать через Тверь. С 2004 года перевозки осуществлялись ОАО «Тверской порт». Но в 2016 году начались проблемы в связи с отсутствием теплоходов, соответствующих требованиям технического регламента по безопасности. А в этом году жители смогли воспользоваться водным транспортом лишь 27 мая, то есть фактически они были «отрезаны от жизни».

Понимая всю важность и социальную значимость вопроса, в результате проработки нескольких вариантов решения вопроса «как помочь жителям и обеспечить стабильность», руководство района пришло к тому, что целесообразно будет строительство нового теплохода, который будет осуществлять перевозки по социально значимому маршруту.

Олег Владимирович обратился к Игорю Рудене с просьбой о внесении в программу софинансирования строительство теплохода.

Не забыли и о дороге. Речь шла о ремонте участка от М-10 до Конакова с применением современной технологии холодной регенерации, этого события ждали как все жители, так и гости района. Игорь Руденя сообщил о планируемой инспекционной поездке с целью оценки качества ремонта.

Также в ходе встречи обсудили подготовку к периоду зимних каникул. Совместно с Роспотребнадзором организована проверка учреждений, в которых будут проходить новогодние елки – школ, Домов культуры. В зоне особого внимания – ключевые туристические объекты в Конакове и Завидове, куда традиционно в период новогодних праздников приезжает большое количество гостей.

Что же касается бюджета Конаковского района, Олег Владимирович рассказал, что ведется работа по повышению его доходности: идет категорирование земельных участков, проводится работа с неплательщиками налогов, выставляются счета, взыскиваются средства через суд. Наряду с этим оказывается помощь поселениям в виде финансового оздоровления, участия района в инвестиционных проектах, предусмотрены дотации на сбалансированность. В 2017 году из бюджета района такая поддержка была осуществлена в размере 30 миллионов рублей.

Ну и как самый яркий показатель того, что все изменения в районе к лучшему, что работу районной администрации можно считать полезной, - это опять цифры. В 2013 году несбалансированность бюджета составляла порядка 200 миллионов рублей, а на сегодняшний день бюджет сбалансирован в течение всего года, при этом идет модернизация теплоснабжения, увеличивается финансирование образования и культуры, оказывается финансовая поддержка поселениям. И все это делается для того, чтобы наши земляки жили достойно в благоприятной социальной среде.

Фото с сайта правительства

Тверской области.

Важная инициатива

В минувшую субботу, 25 ноября, в Ручьевском сельском поселении, в местном Доме культуры состоялось собрание жителей поселения, на котором обсудили возможность участия в программе поддержке местных инициатив.

На сегодняшний день программа поддержки местных инициатив является наиболее распространенной практикой инициативного бюджетирования. Главной его целью является вовлечение граждан в решение вопросов местного значения, в развитие общественной инфраструктуры. Участвуя в данном проекте, жители непосредственно определяют направления расходования бюджетных средств, софинансируют выбранные объекты и могут контролировать выполнение работ.

Жители Ручьевского поселения уже несколько раз принимали участие в данной программе. Был как положительный опыт: тогда общими силами отремонтировали зрительный зал в местном Доме культуры, так и не очень удачная попытка: в прошлом году на конкурсе для победы не хватило всего два заветных балла. И вот, веря в победу и свои силы, местные жители решили еще раз поучаствовать в ППМИ.

25 ноября на собрании граждан был выбран проект для участия в конкурсе ППМИ, название которого - «Капитальный ремонт здания МКУ «Ручьевской СДК» по адресу: Тверская область, Конаковский район, д. Ручьи».

За данный проект проголосовали 45 человек из 63 присутствовавших на собрании жителей Ручьевского сельского поселения.

Одним из условий участия в программе является софинансирование проекта жителями поселения. Исходя из этого, в ходе совместного обсуждения был определен вклад населения на реализацию проекта – от 100 рублей с человека.

Также на собрании был избран состав инициативной группы, обязанной конт-ролировать процессы, связанные с выполнением проекта по капитальному ремонту здания сельского Дома культуры, в которую вошли 9 человек: Горбунова Ольга Максимовна – депутат сельского поселения; Стеблиюк Ирина Владимировна - директор СДК, Скрябина Марина Валерьевна – заведующая библиотекой, Спицына Елена Геннадьевна – заведующая детским садом, Иванова Екатерина Николаевна - учитель, Гасилина Любовь Николаевна - техслужащая, Галынкина Лидия Валентиновна - рабочая МУП «КХ» Ручьи».

В завершение хотелось бы добавить, что реализация данного проекта позволит разнообразить культурную и творческую жизнь поселения, привлечь больше жителей в художественную самодеятельность. Обновление облика первого этажа Дома Культуры, где будет проведено техническое переоснащение электропроводки, заменены окна и двери, позволит создать атмосферу тепла, уюта и безопасности. И сельский Дом культуры, определенно, станет излюбленным местом творческих личностей поселения.

Пожелаем удачи и победы нашим землякам!

МАМА! - Как много в этом слове…



26 ноября вся страна отмечала теплый, светлый и значимый для каждого человека праздник – День матери.

Мама – самый близкий, добрый и родной человек в жизни каждого из нас. Лишь только Мама с первого дня нашей жизни живёт нашим дыханием, слезами и улыбками. Любовь матери также естественна, как цветение сирени, как первый весенний дождь. Как солнце согревает землю и всё живое, так мамина любовь согревает нас.

В этот значимый день в ДК «Современник» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню матери. Со сцены прозвучало множество добрых, теплых слов и пожеланий всем мамам и бабушкам.

С поздравлениями в этот день обратилась ко всем мамам глава Конаковского района Людмила Козлова:

- Дорогие мамы и бабушки! Вот уже порядка 20 лет в России отмечается славный праздник – День матери. Действительно, дороже и роднее мамы не найти на целом свете никого. Для нее мы всегда дети, предмет всех переживаний и стараний, смысл жизни. Милые женщины, в этот день я хочу пожелать вам крепкого здоровья, любви, теплоты в семьях и внимания со стороны детей и близких. Также в этот день поздравили тех мам и пап, которые стали родителями совсем недавно. Тех, кто еще только начинает свой долгий и бескорыстный путь материнства и отцовства. Им вручили первую награду их малыша - памятную медаль «Родившемуся в Тверской области», а также подарки от МУП «Центральная районная аптека №20».

Первые, и надеемся, что не последние медали вручили: Соину Марку Денисовичу, Молочковецкому Арсению Дмитриевичу и Суропцеву Сергею Викторовичу.

Согласно постановлению правительства Тверской области от 29 января 2013 года, медаль выдается каждому новорожденному Тверской области в отделах загс. Существуют два условия получения памятной медали. Первое: ребенок должен быть рожден на территории Тверской области, и второе - его рождение зарегистрировано с 1 мая 2013 года.

Торжественное вручение таких медалей в Конаковском районе проходит в третий раз. Медаль «Родившемуся в Тверской области» - это не только обозначение рождения малыша, но и символический подарок для сохранения памяти о малой родине.

В этот день всем зрителям праздничное настроение и свое творчество дарили коллективы и воспитанники ДК «Современник»: танцевальный ансамбль «Ритм», Каролина Воробьева; вокальная студия «Чародеи»; детский театр «Теремок»; ансамбль «Жемчужина»; «Наш стиль» и многие другие.

Еще раз с праздником вас, милые мамы и бабушки. И пусть этот праздник в душе и сердце никогда не заканчивается!

Пресс-служба администрации Конаковского района