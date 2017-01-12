ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2017»

Дорогие друзья!

В этом году заявки на участие принимались в 9 номинациях, при каждой была создана экспертная группа. Всего было подано 43 заявки, наибольшая конкуренция (10 человек) была в номинации «Профессиональный долг». И вот экспертные группы определили трех финалистов в каждой из номинаций – всего 27 человек. Из каждой тройки на финальной церемонии 8 декабря в ДК «Современник» будет выбран главный победитель – «Человек года» № 1! Итак…

«ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»

Руководитель экспертной группы – Дмитрий Щурин.

- Вячеслав БИРЮКОВ, председатель общественной палаты поселка Редкино, общественный активист, инициатор благоустройства парка и привокзальной площади поселка.

- Галина КОРНИЛОВА, председатель районной организации Всероссийского общества инвалидов. Оказывает благотворительную помощь детям-инвалидам, трудоустраивает инвалидов, работает с молодежью общества.

- Лариса АЛЕЕВА, волонтер конаковской инициативной группы «Ищу дом». Активист группы по устройству безнадзорных животных и сбору корма и средств на их содержание, организатор акции «День счастливой собаки».

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ»

Руководитель экспертной группы – Денис Дородных.

- Евгений ПОЛОВНИКОВ, начальник отдела электроники ОАО «Энергостальконструкция». Инженер-рационализатор, на предприятии благодаря его отделу модернизировано и усовершенствовано немало оборудования, в том числе советского, получившего «вторую жизнь».

- Надежда ЛЕТНИКОВА, врач МСЧ п. Редкино. Опытный специалист-хирург, ветеран здравоохранения.

- Артюш КОСТАНОВ, участковый, старший лейтенант полиции ОМВД России по Конаковскому району. Перспективный и энергичный сотрудник. На своем участке в 2017 году лично раскрыл 12 преступлений и выявил 74 административных правонарушения.

«СОБЫТИЕ ГОДА»

Руководитель экспертной группы – Людмила Козлова.

- Марк КАГАНСКИЙ, председатель совета директоров «Конаково менеджмент» Ривер-клаб. При его непосредственном участии на базе «Ривер-клаба» проводится множество значимых мероприятий всероссийского и мирового масштабов.

- Игорь КОРЧЕНКО, директор МБУ СОШ № 3 п. Редкино. Историк, организатор фестиваля исторической реконструкции «Русская земля».

- Михаил СЕМЕНОВ, краевед, специалист по творчеству поэта Якова Шведова, создатель краеведческого музея села Дмитрова Гора «Родимая сторонушка».

«ОТКРЫТИЕ ГОДА»

Руководитель экспертной группы – Олег Лобановский.

- Максим СОТНИКОВ, вице-президент Федерации вертолетного спорта России, командир экипажа, совершившего в 2017 году кругосветный перелет. Перелет стартовал и финишировал на аэродроме «Конаково» в Селиховском сельском поселении, который стал учебно-тренировочной базой Федерации.

- Максим МАЛАХОВ, главный редактор районной газеты «Заря». В мае 2017 года редакция заняла призовое место в областном конкурсе «Майские звезды» в номинации «Верхневолжье туристическое», а в сентябре на федеральном конкурсе прессы «Вся Россия» в Дагомысе историко-краеведческий проект газеты «Конаково. Век двадцатый» занял 2 место по России из числа почти 90 претендентов.

- Мария СОКРУТНИЦКАЯ, руководитель хореографической студии «Мэри-Дэнс» ДК «Современник». Воспитанники студии становились победителями и занимали призовые места в танцевальных конкурсах самого высокого уровня.

«ПРИЗВАНИЕ – КУЛЬТУРА»

Руководитель экспертной группы – Наталья Сергеева.

- Валерий ИЛЬИН, настоятель храмового комплекса села Завидово, благочинный района. Авторитетнейший священнослужитель не только района, но и всей Тверской епархии. В этом году на территории храмового комплекса при его непосредственном руководстве был открыт музей «Государева дорога».

- Валентина ГУЛАК, директор Селиховского Дома культуры. В этом году исполнилось 30 лет ее руководящей работе. Победитель творческого конкурса «Мои года – мое богатство».

- Алла ЖДАНОВА, организатор балов в санатории «Карачарово», имевших большой резонанс. Руководит ансамблем исторического танца «Полонез», пишет стихи и прозу, шьет уникальные наряды, выращивает цветы.

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Руководитель экспертной группы – Виктор Колпаков.

- Михаил СУРОВЦЕВ, учитель физкультуры, тренер по гребле п. Радченко. Подготовил 5 призеров России, чемпиона Европы и трехкратного чемпиона мира. В этом году подготовил двух кандидатов в мастера спорта.

- Андрей ШИЛОВ, тренер-преподаватель по водно-моторному спорту СТК РОСТО. Подготовил в текущем году двукратного чемпиона России, мастера спорта России. Хороший педагог.

- Анна АРАПОВА, педагог с большим опытом работы (почти 40 лет). Классный руководитель, любимица учеников. В этом году отметила свой юбилей.

«ЧЕМПИОН ГОДА»

Руководитель экспертной группы – Наталья Муравьева.

- Алина СУДАРИКОВА, спортсменка «ДЮСШ единоборств» Конаковского района, мастер спорта России, победитель международного турнира по джиу-джитсу.

- Сергей МАРЮКОВ, мастер спорта по лыжам, член Конаковского КЛБ «Марафонец», неоднократный чемпион России и мира.

- Ева КОРОТЕНКОВА, юная конаковская пловчиха ДЮСШ «Олимп», мастер спорта России, многократная рекордсменка области.

«ПРЕОДОЛЕНИЕ»

Руководитель экспертной группы - Галина Аксенова.

- Сергей БАБУШКИН, член Конаковской районной организации Всероссийского общества инвалидов, капитан районной команды спортсменов с ограниченными возможностями «Илья Муромец».

- Сергей КОКОРИН, член районной организации Всероссийского общества инвалидов, инвалид детства, поэт-песенник, инициатор создания молодежного клуба «Духовного развития».

- Любовь ГРИШИНА, председатель первичной организации КРО ВОИ ул. Учебной и Баскакова (г. Конаково), активист общества инвалидов.

«УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС»

Руководитель группы – Наталья Василенко.

- Дмитрий Абрамов – руководитель Дворца спорта «Дельфин». Здесь занимаются более пятисот человек по 16 физкультурно-оздоровительным направлениям. За прошедшие несколько лет Дворец спорта претерпел значительную реконструкцию здания, что позволяет заниматься спортом в более комфортных и отвечающих современности условиях.

- Анжелика Кобзева – владелица «Кафе-Молка». Уютное и стильное кафе, предлагающее жителям и гостям Конаковского района достойное проведение досуга. Вкуснейшая кухня европейского уровня и занимательные мастер-классы – визитная карточка заведения.

- Иван Ивченков - руководитель компании Alivsport, занимающейся производством спортивного и реабилитационного оборудования. Продукция компании - современные тренажеры. Некоторые установлены в спортивном зале Конаковского энергетического колледжа, что позволяет студентам совершенно бесплатно развивать свою физическую форму.