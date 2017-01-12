В режиме онлайн

23 ноября уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова провела онлайн-конференцию для жителей муниципальных образований Тверской области по теме: «Обеспечение прав граждан на качественные коммунальные услуги».



Мероприятие прошло на базе Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М.Горького и муниципальных библиотек при активной поддержке Делового информационного центра областной библиотеки.

На связь вышли все муниципальные образования Тверской области. В Конаковском районе местом проведения была выбрана центральная межпоселенческая библиотека. В конференции приняли участие представители общественных организаций, в частности, районного совета ветеранов, всероссийского общества инвалидов, общества слепых, Общественного совета при главе Конаковского района, представители администрации Конаковского района. По информации, предоставленной муниципальными библиотеками, число участников встречи - более 300 человек.

В конференции приняли участие Надежда Егорова, уполномоченный по правам человека в Тверской области, Марина Морозова, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, Дмитрий Ефимов, начальник ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, Андрей Соколов, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области, Олег Сергеев, заместитель начальника отдела реализации газа населению ООО «Газпроммежрегионгаз Тверь», Олег Чуркин, заместитель главного инженера АО «Газпромгазораспределение Тверь», Андрей Негрич, заместитель директора по правовым вопросам ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт», Елена Юлегина, руководитель Тверской областной правозащитной общественной организации «Качество жизни».

Надежда Егорова отметила, что анализ обращений жителей Тверской области показывает, что количество жалоб о нарушении прав граждан на жилище, в том числе на предоставление некачественных коммунальных услуг, не снижается из года в год. Поэтому форма проведения онлайн-конференции предполагает, прежде всего, получение жителями районов области правовых знаний по определенной тематике, информирование их о реализации и защите своих прав, свобод и законных интересов.

Представитель министерства Марина Морозова ознакомила участников конференции с ситуацией по прохождению отопительного сезона 2017-2018 годов на территории Тверской области. Дмитрий Ефимов проинформировал об обеспечении прав граждан на качественные коммунальные услуги, основания производства перерасчета платы за жилищно-коммунальные услуги, компетенции жилищной инспекции.

Андрей Соколов рассказал о полномочиях Управления Роспотребнадзора при предоставлении качественных услуг ЖКХ, о консультационных центрах, где можно получить бесплатную юридическую помощь в виде консультирования или составления документов для предоставления в суд.

Представители «Газпроммежрегионгаз Тверь», «Газпромгазораспределение Тверь», «ТверьАтомЭнергоСбыт» проинформировали о порядке заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового, внутри-квартирного газового оборудования, об ответственности ресурсоснабжающих организаций за качество предоставления коммунальных услуг населению, о полномочиях ресурсоснабжающих организаций в отношении должников, о мерах, принимаемых к должникам.

Елена Юлегина подробно рассказала о правовом просвещении получателей коммунальных услуг и общественном контроле как способе обеспечения прав граждан на качественные коммунальные услуги. В завершение мероприятия его участники ответили на вопросы граждан, поступившие в ходе приема. Отдельные обращения, требующие детальной проработки, приняты к рассмотрению по компетенции. Как отметили все участники конференции, общение в таком режиме позволяет узнать новое в законодательстве, оценить работу управляющих и ресурсоснабжающих организаций, задать вопрос и получить ответ в режиме реального времени. И что немаловажно – на местах, без финансовых затрат и времени на дорогу.