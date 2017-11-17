За 10 месяцев 2017 года РСХБ направил в АПК 797 млрд рублей

По итогам 10 месяцев 2017 года Россельхозбанк направил на поддержку отечественного агропромышленного комплекса порядка 797 млрд рублей, что сопоставимо с показателем за январь-октябрь 2016 года. Из них 235 млрд рублей было выдано на проведение сезонных работ (на 14% больше показателя прошлого года). Объем кредитования на инвестиционные цели за отчетный период превышает 186 млрд рублей.

Кроме того, РСХБ является основным участником механизма льготного кредитования аграриев, обеспечивая по нему основной объем выдач. В рамках реализации программы за 10 месяцев текущего года по ставке не выше 5% годовых предоставлено финансирование на сумму более 165 млрд рублей.

Россельхозбанк эффективно выполняет возложенные задачи по финансовой поддержке российского АПК, оставаясь ключевым кредитором отрасли с рыночной долей в кредитном портфеле АПК порядка 30%.