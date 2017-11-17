ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО НА ТВЕРСКОМ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ

Валентина Матвиенко и Игорь Руденя посетили Тверской вагоностроительный завод

30 ноября Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили ОАО «Тверской вагоностроительный завод», где осмотрели производства по выпуску трамваев и пассажирских вагонов. На заводе также побывали сенаторы от Тверской области в Совете Федерации РФ Владимир Лукин и Андрей Епишин.

Вагоны, которые выпускает ТВЗ, демонстрировали Президенту России Владимиру Путину 29 ноября 2017 года в ходе визита главы государства в ремонтно-экипировочное депо на железнодорожной станции «Москва-Киевская».Президент осмотрел двухэтажные вагоны, курсирующие по маршруту от Москвы до Воронежа: штабной и вагон-ресторан.

Валентине Матвиенко были продемонстрированы одноэтажный штабной, двухэтажные вагоны СВ и вагон-ресторан. Кроме того, глава Совфеда посмотрела линейку низкопольных трамваев, которые изготавливает ТВЗ совместно с ПК «Транспортные системы», в частности модель «Богатырь».

«Мы можем гордиться нашими современными трамваями. Нужно сохранять этот экологически безопасный вид транспорта», – сказала Валентина Матвиенко.

«Сегодня ТВЗ выпускает качественную конкурентоспособную продукцию, является лидером в своей сфере. Правительство Тверской области содействует обеспечению загрузки завода, сохранению производственного и кадрового потенциала», – подчеркнул Игорь Руденя.

Как рассказал генеральный директор предприятия Андрей Соловей, ТВЗ выпускает широкий спектр продукции:одноэтажные и двухэтажные пассажирские вагоны, вагоны для международных пассажирских перевозок, а также различные типы вагонов спецназначения, кузовы вагонов метро, трамваи, электропоезды.

Двухэтажные вагоны – принципиально новый для России вид подвижного состава – создается на ТВЗ с 2009 года. В 2015 году эта линейка пополнилась инновационными двухэтажными вагонами с местами для сидения. С июня 2017 года по маршруту Москва – Воронеж курсирует скоростной экспресс «Поезд Маршака», составленный из тверских двухэтажных вагонов.

Совместно с ПК «Транспортные системы» на ТВЗ создаются российские низкопольные трамваи – одно- и трёхсекционные. Современный городской транспорт, произведенный в Твери, работает на столичных маршрутах. Втечение трех лет запланировано выпустить для Москвы 300 низкопольных трамваев «Витязь-М».

При взаимодействии с компанией Siemens сконструированы вагоны габарита RIC, предназначенные для движения, как по российским железным дорогам, так и по европейским. 200 таких вагонов курсируют от Москвы до Хельсинки, Ниццы, Софии, Белграда, Варшавы и других городов.

Кроме того, на предприятии освоено производство продукции для Московского метрополитена в сотрудничестве с ОАО «Метровагонмаш», а также багажно-почтовых вагонов для ФГУП «Почта России» и спецвагонов для МВД РФ.

На заводе налажен выпуск российских электропоездов нового поколения «Иволга», которые вышли на рельсы Московской железной дороги и обслуживают пассажиров киевского направления.

В настоящее время производственные мощности завода составляют около 1200 вагонов в год. За последние 15 лет в развитие предприятия инвестировано порядка 12 млрд рублей. В 2017 году выпущено продукции на 25 млрд рублей – практически в два раза больше, чем в 2015-м.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

Фото: Юрий СУРИН.