И. РУДЕНЯ и В. МАТВИЕНКО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ТВЕРСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРЦА

Валентина Матвиенко и Игорь Руденя приняли участие в открытии Тверского императорского дворца

Сегодня, 30 ноября, в Твери состоялось официальное открытие Тверского императорского дворца после реставрации. В торжественной церемонии приняли участие Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Это большое событие не только для Тверской области, но и всей России. В этих стенах ощущаешь Тверь с её богатым историческим наследием. Открытие императорского дворца позволит укрепить туристическую привлекательность региона», — сказала Валентина Матвиенко и поблагодарила всех, кто принял участие в реставрации памятника архитектуры.

Игорь Руденя выразил благодарность Валентине Матвиенко за поддержку в деле сохранения уникального исторического наследия тверской земли.

«Сегодня начинается новый этап в жизни Тверского императорского путевого дворца. Это культурная жемчужина Тверской области, достояние страны. Неоднократно в стенах дворца принимались важные решения и происходили события, которые влияли на судьбу не только тверской земли, но и всей России. Рядом возрождается духовный символ тверского края – Спасо-Преображенский собор», — отметил Губернатор Игорь Руденя.

Валентина Матвиенко и Игорь Руденя осмотрели основные залы дворца – голубую гостиную, кабинет княгини Екатерины Павловны, гербовый зал, малиновую столовую, фарфоровый кабинет и другие, а также ознакомились с размещенной здесь экспозицией Тверской областной картинной галереи.

Построенный по указу императрицы Екатерины II в начале XIX-го века дворец стал «русским Версалем». Этот период связан с именем великой княгини Екатерины Павловны – сестры императора Александра I.

Справочно: Здание Путевого дворца практически не имеет аналогов в России и за ее пределами и является образцом парадной дворцовой архитектуры XVIII-XIX вв. Главный корпус дворцового комплекса является объектом федерального культурного наследия, флигель, сарай каретный, конюшня, гауптвахта, ворота - объектами культурного наследия регионального значения. Также к ансамблю комплекса относятся Дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища.

Ремонтно-реставрационные работы в здании дворца начались в 2012 году в рамках проекта Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России». Объем федерального финансирования составил более 3 млрд рублей. За счет средств бюджета Тверской области были проведены ремонтно-реставрационные работы на хозяйственных постройках комплекса, благоустройство территории, воссоздание Дворцового сада, музеефикация главного корпуса. Продолжается комплексная реставрация оранжереи и здания бывшего реального училища. Объем финансирования – более 1,2 млрд рублей.

С 2017 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в Тверской области реализуется проект «Нас пригласили во дворец». Для школьников 8-11 классов проводятся бесплатные экскурсии за счет регионального бюджета.

Проект направлен на приобщение школьников к истории и культуре России, духовно - нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Пресс-служба Правительства Тверской области.