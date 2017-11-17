НОВОЙ ТВЕРСКОЙ ОДКБ - БЫТЬ!

В федеральном бюджете предусмотрены средства на строительство детской областной больницы в Твери

В федеральном бюджете на 2018 год и плановый период до 2020 года заложены средства на строительство детской областной больницы в Твери. Об этом сообщили 30 ноября Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и Губернатор Игорь Руденя в ходе рабочего визита спикера верхней палаты российского парламента в Тверскую область.

«Благодаря энергии Игоря Михайловича удалось получить 3 млрд рублей на детскую областную больницу. Конечно же, в этом будет участвовать и областной бюджет. Строительство новой больницы, оборудованной по последнему слову техники, должно быть главным приоритетом для Тверской области», - сказала Валентина Матвиенко.

«Плюс направим на эти цели ресурсы, которые высвободятся благодаря программе реструктуризации долгов субъектов, объявленной Президентом России Владимиром Путиным. Это будет доля области в финансировании строительства областной детской больницы», – добавил Игорь Руденя.

В ходе рабочей поездки Валентина Матвиенко посетила действующую детскую областную больницу. Председатель Совета Федерации осмотрела хирургический блок, отделение реанимации новорожденных, палаты. Пообщалась с пациентами и медицинским персоналом учреждения.

Справочно: Решение о строительстве новой детской областной больницы в Твери принято Губернатором Игорем Руденей весной текущего года после пожара в старом корпусе учреждения.

Инициативу одобрила заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец. Министерству финансов РФ, Минэкономразвития и Минздраву России были даны поручения предусмотреть средства для софинансирования строительства объекта. В мае на встрече Игоря Рудени с заместителем председателя Правительства РФ Аркадием Дворковичем вице-премьер подтвердил намерение федерального центра оказать поддержку Тверской области в реализации этого проекта.

Новый комплекс детской областной больницы будет размещен в Заволжском районе, рядом с областной клинической больницей и перинатальным центром им. Е.М. Бакуниной. Таким образом, будет создан единый лечебно-диагностический центр, который объединит эти учреждения, а также поликлинику медицинского университета, медицинский колледж, горбольницу №7 с первичным сосудистым центром.

Ориентировочная стоимость работ — 4,5 млрд рублей. В настоящее время идёт подготовка проектной документации. По предварительному проекту, здание будет 5-этажным с дополнительным подземным этажом, общей площадью 50 тыс. кв. м. Учреждение будет рассчитано на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год.

В стационарный блок войдут 17 отделений, в том числе новые для Верхневолжья: офтальмологическое, онкогематологическое, отоларингологическое, неонатальное, челюстно-лицевой хирургии. В составе хирургического блока будут действовать 9 операционных. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: вертолётной площадки, парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи».

Пресс-служба Правительства Тверской области.