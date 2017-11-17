ВИЗИТ В ТВЕРЬ ВАЛЕНТИНЫ МАТВИЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РОССИИ

Валентина Матвиенко и Игорь Руденя обсудили меры по поддержке семьи и детства с женщинами – лидерами деловых и общественных организаций Тверской области

Сегодня, 30 ноября, Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и Губернатор Тверской области Игорь Руденя провели в региональном Правительстве встречу с женщинами – лидерами деловых и общественных организаций Верхневолжья, руководителями органов местного самоуправления. Центральной темой стали вопросы поддержки семьи и детства, улучшения демографии в регионе.

«Президент России Владимир Путин выступил с мощными новыми инициативами — это пакет серьёзных системных мер по улучшению демографической ситуации в стране. Для Тверской области это особенно актуально. Нужно создать дорожную карту по реализации программы, принять нормативные акты, чтобы со следующего года эти меры заработали», — обозначила Валентина Матвиенко.

Кроме того, по мнению спикера Совета Федерации, в дополнение к инициативам Президента в Тверской области необходимо сделать региональные меры поддержки семей с детьми более адресными, увеличить объёмы помощи именно тем, кто в этом особенно нуждается.

«В следующем году начнём активную работу по реализации «демографического пакета» Президента Владимира Путина. Кроме того, мы постараемся войти в число субъектов, которые получат дополнительное федеральное финансирование в рамках выполнения программы по улучшению демографической ситуации», — отметил Игорь Руденя.

Обозначенные Президентом меры продлевают программу выплаты материнского капитала, устанавливают ежемесячные выплаты после рождения первого ребёнка и специальные субсидии на ипотеку после рождения второго и третьего ребёнка.

В течение двух лет также планируется повысить доступность и качество медицинского обслуживания в детских поликлиниках, решить вопрос с обеспечением детей местами в ясельных группах. Тверской регион одним из первых подал заявку на строительство при федеральной поддержке четырёх новых дошкольных учреждений.

Участницы встречи выступили с предложениями по поддержке материнства и детства. В частности, по улучшению системы охраны репродуктивного здоровья женщин, работы медучреждений в сельской местности, совершенствованию механизмов закупки медицинского оборудования на средства фонда ОМС.

Ряд вопросов коснулся поддержки некоммерческих социально ориентированных организаций, а также женского предпринимательства.

«Эта тема сегодня обсуждается как на федеральном, так и на международном уровне. Мы и дальше будем создавать условия, чтобы как можно больше женщин включались в предпринимательскую деятельность», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Пресс-служба Правительства Тверской области.