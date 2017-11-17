ГУБЕРНАТОР ИГОРЬ РУДЕНЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ОЛЕГОМ ЛОБАНОВСКИМ

Прохождение в Конаковском районе отопительного сезона, ремонт дорог, подготовка к зимним каникулам стали основными темами встречи Губернатора Игоря Рудени и главы администрации муниципалитета Олега Лобановского. «В этом году в районе отремонтирована дорога от М-10 до Конаково с применением современной технологии холодной регенерации. Планируем провести инспекционную поездку и оценить качество ремонта», – сказал Игорь Руденя. Общая протяженность отремонтированного участка дороги составила 20,7 км. Олег Лобановский отметил, что дорога имеет большое значение для развития района, это популярное туристическое направление. «В ходе ремонта использовались материалы высокого качества. Работа велась в две смены и практически без перерывов. Подрядчик свои обязательства выполнил в полном объеме», – заверил глава муниципалитета. В этом году по поручению Губернатора Игоря Рудени в регионе приняты единые стандарты ремонта и содержания дорог, разработанные на основе федеральных стандартов и технических норм. Установлены требования к используемым материалам. Стандарты предусматривают применение при ремонте новых технологий, в частности, холодной регенерации. На встрече также шла речь о прохождении в Конаковском районе осенне-зимнего периода. По словам Олега Лобановского, муниципалитет успешно вошел в отопительный сезон. Тепло поступает в дома и социальные объекты 14 поселений. Еще в двух поселениях в перспективе запланировано проведение индивидуального газового отопления. В настоящее время в муниципалитете решаются вопросы обеспечения ряда котельных резервным топливом. В муниципальном образовании ведется подготовка к периоду зимних каникул. Совместно с Роспотребнадзором организована проверка учреждений, в которых будут проходить «Новогодние елки» – школ, домов культуры. В зоне особого внимания – ключевые туристические объекты в Конаково и Завидово, куда традиционно в период новогодних праздников приезжает большое количество гостей.