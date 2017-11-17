ВСТРЕЧА ИГОРЯ РУДЕНИ С ВАЛЕНТИНОЙ МАТВИЕНКО

Валентина Матвиенко и Игорь Руденя обсудили актуальные вопросы развития Тверской области на двусторонней встрече

Сегодня, 30 ноября, в Тверской области с рабочим визитом находится Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В региональном Правительстве состоялась двусторонняя встреча Валентины Матвиенко и Губернатора Игоря Рудени.

«С начала исполнения вами обязанностей Губернатора Тверской области видим позитивные изменения в регионе. За это время многое сделано для приведения в порядок дорог, в первую очередь в Твери, что получает положительную оценку граждан. И это вопрос не только благоустройства, но и экономического развития области», – сказала спикер Совета Федерации.

Президент России Владимир Путин 28 ноября на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей предложил к реализации пакет мер по улучшению демографии, поддержке семьи. Игорь Руденя подчеркнул: для Тверской области эти меры очень актуальны.

«Мы благодарны Президенту за эти решения. Со своей стороны постарались одними из первых подать заявку на строительство четырех новых дошкольных учреждений», – отметил Губернатор Тверской области.

На встрече обсуждалась реализация майских указов Президента. Как сообщила Валентина Матвиенко, при утверждении федерального бюджета регионам дополнительно заложено порядка 100 млрд рублей на выполнение указов. Необходимо привести зарплаты бюджетников, врачей и учителей к уровню не ниже среднего по области, увеличивать доходы населения в целом, акцентировала глава Совфеда.

Валентина Матвиенко отметила большую работу Правительства региона по укреплению финансовой дисциплины.

«Вам удалось не только снизить задолженность по госдолгу, но и изменить его структуру. Сейчас порядка 80% составляют бюджетные кредиты. Знаю, что у вас есть планы полностью погасить коммерческие кредиты. Это сэкономит значительные средства для бюджета», – сказала Валентина Матвиенко.

Речь шла также об основных направлениях развития экономики области. В частности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса. Игорь Руденя подчеркнул, что регион делает ставку на создание рабочих мест во внебюджетной сфере. Кроме того, важной задачей является поддержка машиностроительной отрасли. Ведется взаимодействие с федеральным Фондом развития промышленности. Эти темы обсуждались вчера на Всероссийском форуме легкой промышленности.

Пресс-служба Правительства Тверской области.