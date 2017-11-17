ПОДДЕРЖКА ТВЕРСКИХ АГРАРИЕВ

Поддержка АПК Тверской области в 2017 году увеличена на 38 млн рублей

Аграрии Тверской области в 2017 году получат дополнительно 12 млн рублей в виде субсидий за приобретенную сельскохозяйственную технику. Таким образом, общий объем поддержки из регионального бюджета по этому направлению составит 37,5 млн рублей. Решение было принято на заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Обновление и расширение парка машин поможет более эффективно решать задачи ввода в оборот земель сельхозназначения, развития растениеводства и молочного животноводства», – обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Увеличение господдержки позволит просубсидировать дополнительное приобретение 115 тракторов, зерноуборочных комбайнов, кормозаготовительных и почвообрабатывающих машин и другой сельскохозяйственной техники.

Кроме того, более 680 тыс. рублей дополнительно направят на субсидирование закупки 22 единиц оборудования для развития молочного скотоводства. Теперь общий размер поддержки по данному направлению составит 2,9 млн рублей. Это позволит увеличить объемы произведенного молока в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах региона. По прогнозам Министерства сельского хозяйства области, этот показатель в текущем году составит 149 тыс. тонн.

Также 25 млн рублей закладывается в бюджете региона на возмещение части затрат по созданию селекционно-генетического животноводческого центра. Данный проект общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей был реализован АО «Агрофирма «Дмитрова Гора». Софинансирование области позволит принять участие в конкурсном отборе инвестиционных проектов, проводимом Минсельхозом России в 2017 году и привлечь средства федерального бюджета в размере 480 млн рублей.

«Очень важно, что область выделяет свои средства, чтобы получить финансовую поддержку федерального центра. Но это целевая поддержка крупных компаний, в то время как необходимо помогать представителям среднего и малого бизнеса, которые более стабильны и устойчивы к изменениям на рынке», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.