ГУБЕРНАТОР ПОСЕТИЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

​Губернатор Игорь Руденя принял участие во Всероссийском форуме легкой промышленности в Москве

29 ноября Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступил на пленарном заседании Всероссийского форума легкой промышленности, который организован Минпромом России. В заседании приняли участие Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, руководители Российского экспортного центра и Роскачества, главы ряда регионов, эксперты отрасли.

Как сообщил Денис Мантуров, в России за 10 месяцев 2017 года зафиксирован рост производства продукции в текстильной промышленности на 7,6%, в швейной – на 2,3%, в кожевенной – на 3,7%.

«Благодаря господдержке бизнес интенсивно занимается технологическим перевооружением. Активно задействуются возможности Фонда развития промышленности, который уже поддержал 13 отраслевых проектов суммарной стоимостью 6,3 млрд рублей. Мы видим отдачу от этих вложений. В текущем году начали работу пять новых производств», – сказал Денис Мантуров.

В настоящее время в Тверской области насчитывается более 300 предприятий легкой промышленности. В этом году отрасль продемонстрировала уверенный рост. Увеличение производства продукции по итогам 10 месяцев в текстильной промышленности составило более 10%, в швейной –9,3%, в кожевенной – 6,7%.

Игорь Руденя подчеркнул, что развитие лёгкой промышленности в тверском регионе связано с реализацией задач, которые поставил Президент России Владимир Путин. Прежде всего, это обеспечение отрасли отечественным сырьем, натуральными волокнами и материалами.

«Наш регион имеет высокие конкурентные преимущества для развития легкой промышленности. У Тверской области выгодное географическое положение между двумя столицами. Мы готовы предложить потенциальным инвесторам площадки со всей необходимой инфраструктурой, обустроенной за наш счет, с газом и энергетикой. Это территории рядом с трассами М-9, М-10, М-11, а также под Тверью», – обозначил Игорь Руденя.

Регион обладает хорошей сырьевой базой, в первую очередь по льну. По площадям посевов этой культуры Тверская область занимает 2 место в ЦФО. Имеются мощности для выращивания льна-долгунца и производства льноволокна. В регионе создан промышленный льняной кластер, в который входят 15 предприятий.

В Верхневолжье есть также значительный кадровый потенциал для развития лёгкой промышленности. Подготовка специалистов проводится на площадках Тверской государственной сельскохозяйственной академии, Тверского государственного технического университета, а также ряда колледжей.

В регионе действует комплексная система поддержки предприятий легпрома. В 2015-2016 годах на эти цели было направлено 3,4 млн рублей. Кроме того, создан Фонд развития промышленности Тверской области, работа которого направлена на модернизацию производственных мощностей в различных отраслях.

Поддержку нашим предприятиям в производстве инновационной продукции обеспечивает федеральный Фонд развития промышленности. «Верхневолжскому кожевенному заводу» выделен 21 млн рублей, предприятию «Гекса – нетканые материалы» предоставлен займ в размере 300 млн рублей.

Игорь Руденя на пленарном заседании форума озвучил ряд предложений. Одно из них – рассмотреть возможность установления федеральных субсидий в рамках несвязанной поддержки в размере до 10 тыс. рублей за гектар посевов льна. По мнению Губернатора Тверской области, действенной мерой может также стать увеличение субсидий на приобретение новой техники сельхозпредприятиями с 15% до 35%.

Пресс-служба Правительства Тверской области.