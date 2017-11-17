ТЕПЕРЬ ДЕД ЩЕГОЛЯЕТ В ТВЕРСКИХ ВАЛЕНКАХ

Деду Морозу в Великом Устюге подарили валенки из Тверской области

Делегация Тверской области посетила резиденцию главного Деда Мороза страны в Великом Устюге. По инициативе Министерства туризма региона в подарок ему были вручены валенки ручной работы, сделанные вышневолоцкими мастерами.

Подарок для Деда Мороза изготовлен на фабрике «Русские валенки», которая действует в Вышнем Волочке. По мнению Губернатора Игоря Рудени, работа таких предприятий способствует сохранению и развитию народных промыслов, повышает туристическую привлекательность территорий.

«Наша задача – вывести на новый уровень продвижение туристических брендов региона. Турпоток в Тверскую область составляет порядка 1,5 млн человек в год, в течение ближайших лет планируем удвоить эту цифру. Основным информационным ресурсом для гостей Верхневолжья считаем областной туристический портал, где можно узнать о наших достопримечательностях, музеях и театрах, местах размещения и питания, интересных событиях, возможных маршрутах», – отмечает Игорь Руденя.

Одним из популярных мест в регионе является музей «Русские валенки» в Вышнем Волочке, действующий при одноименной фабрике. В музее можно увидеть самый большой в мире валенок 201-го размера. Его высота составляет 2,25 метра, вес – 52 кг.

Экспозиция музея посвящена истории и технологиям изготовления валенок. Здесь можно увидеть валяльную машину, различные экспонаты, изготовленные «валеночным» методом – картины, панно, скульптуры и многое другое. И, конечно, валенки разных размеров, расцветок и форм, домашние и уличные, расписные и даже с фотопечатью.

Пресс-служба Правительства Тверской области.