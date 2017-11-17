ПОДДЕРЖКА КУЛЬТУРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Тверской области выделены дополнительные средства на поддержку сферы культуры

В Тверской области увеличено финансирование сферы культуры в 2017 году. Дополнительные средства образовались в результате экономии по итогам конкурсных процедур. Вопрос обсудили на заседании Правительства региона, которое сегодня, 28 ноября, провел Губернатор Игорь Руденя.

«Культура сегодня становится все более актуальным направлением развития региона. От ситуации в этой отрасли во многом зависит сбережение базовых ценностей нашего народа, воспитание в жителях, молодёжи любви к искусству, патриотизма и стремления к созиданию», - обозначил Игорь Руденя.

Возможности для развития за счет дополнительного финансирования получат несколько учреждений культуры региона. Так, в театре юного зрителя планируется провести модернизацию производственных цехов, закупить оборудование для спецэффектов, прожектор, микшерный пульт, студийный компьютер. Новое звуковое, световое и сценическое оборудование появится и в тверском театре кукол. Это стало возможным благодаря федеральной субсидии в размере 3,1 млн рублей, направленной региону на поддержку детских театров. Софинансирование области составит 346 тыс. рублей. Данная мера позволит театрам работать на более высоком уровне и активнее гастролировать.

Губернатор Игорь Руденя поручил довести до руководителей данных учреждений информацию о необходимости проверить соблюдение всех необходимых правил пожарной безопасности в связи с укреплением материально-технической базы театров.

Кроме того, более 14 млн рублей за счет перераспределения средств внутри отрасли будут направлены на замену светильников в тверской областной научной библиотеке имени Горького, капитальный ремонт кровли в Весьегонском краеведческом музее, обеспечение творческой деятельности Дома поэзии Андрея Дементьева, выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Женское епархиальное училище», в котором располагалась детская областная больница, пострадавшая от пожара в феврале этого года.

Дополнительные финансовые средства в размере 39,7 млн рублей направлены на повышение зарплаты работникам культуры, что является важной частью работы по выполнению майских указов Президента РФ Владимира Путина.

Пресс-служба Правительства Тверской области.