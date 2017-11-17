ДОРОГА ЕСТЬ!

Введена в эксплуатацию автодорога регионального значения «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец»

В Тверской области завершён ремонт участков дороги «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец», которая соединяет Тверскую, Московскую, Ярославскую и Вологодскую области. Дороги к основным туристическим зонам Верхневолжья: Рыбинскому и Угличскому водохранилищам, туристско-рекреационному кластеру «Верхневолжский», озеру Селигер включены в программу ремонта на 2017 год по поручению Губернатора Игоря Рудени.

«Всё сейчас упирается в развитие дорог. После того, как они будут приведены в нормативное состояние, сможет активно развиваться придорожная инфраструктура и, соответственно, сервис», — обозначил Губернатор.

В июне текущего года был завершён ремонт нескольких участков дороги «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» протяжённостью 23,2 километра, начатый в прошлом году при финансовой поддержке Москвы в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Тверской области и столицей.

Программой 2017 года был предусмотрен ремонт ещё двух участков дороги в Калязинском районе за счёт средств дорожного фонда региона: с 53 по 56 км и с 84 по 92 км.

Подрядная организация устроила новое асфальтобетонное покрытие, укрепила обочины, нанесла дорожную разметку, расчистила полосу отвода от кустарника и мелколесья.

Таким образом, общая протяжённость отремонтированных в этом году участков на трассе «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» составила более 34 километров.

Справочно: Бюджет Дорожного фонда Тверской области в 2017 году превысил 8 млрд рублей. В программу ремонтных работ включено более 300 километров региональных и 180 километров муниципальных дорог.

По инициативе Губернатора Игоря Рудени в регионе приняты единые стандарты качества ремонта и содержания дорог, разработанные на основе федеральных стандартов и технических норм. Документ содержит типовые решения и конкретные показатели качества по всем видам работ на региональных и межмуниципальных дорогах: от ремонта до полной замены асфальтобетонного покрытия. Правила также рекомендованы к применению и в муниципалитетах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.