ИГОРЬ РУДЕНЯ - В ДЕСЯТКЕ!

Игорь Руденя вошел в «десятку» лидеров медиарейтинга в сфере ЖКХ

По итогам октября губернатор Тверской области Игорь Руденя занял 7-е место в рейтинге глав российских регионов в сфере ЖКХ. Эти данные опубликованы компанией «Медиалогия». За месяц руководитель Верхневолжья улучшил свои позиции на 4 пункта.

«Игорь Руденя наводит порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве региона, как в вопросах комплексного развития инфраструктуры, так и, в целом, в системе управления отраслью, – отмечает член Общественной палаты Тверской области Юрий Серковский. – Сейчас в центре внимания главы региона продолжение газификации жилого фонда и промышленного сектора».

Эксперт подчеркнул, что на позиции в рейтинге, скорее всего, повлияли четкие планы региональной власти относительно работ по газификации в 2018 году.

«Губернатор Игорь Руденя провел в октябре заседание правительства, посвященное этой теме, и обозначил приоритет – северо-восточные территории области, где необходимо развивать экономику и социальную сферу, – сказал Юрий Серковский. – Кроме того, глава региона заявил о кратном увеличении бюджетных расходов на эти цели в 2018 году».

Член региональной Общественной палаты поддерживает позицию главы Верхневолжья Игоря Рудени, который считает, что вопрос газификации напрямую связан с демографической и миграционной политикой Тверской области.

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить достойное качество жизни в муниципальных образованиях региона и будет способствовать выравниванию темпов экономического роста территорий», – уверен Юрий Серковский.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.

Михаил Бородов.