ШКОЛЬНИКИ БУДУТ ПИТАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

В 2018 году на организацию бесплатного питания школьников Тверской области будет направлено более 111,8 млн рублей

Более 111,8 млн рублей получат муниципальные образования Верхневолжья из регионального бюджета на обеспечение учеников начальной школы горячим питанием в 2018 году. Субсидии распределены в зависимости от количества учащихся в каждой конкретной территории. Вопрос рассмотрели 28 ноября на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона обратил внимание на повышение качества и доступности питания детей в общеобразовательных учреждениях.

«Организация процесса питания силами самих школ эффективна для небольших сельских образовательных учреждений. Когда количество учащихся в школе превышает тысячу человек, тут должна работать профессиональная организация, имеющая хорошую репутацию, оборудование, ресурсы», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.

В следующем году в Тверской области бесплатные завтраки будут получать все ученики 1-4 классов — это более 55,8 тысячи ребят.

Справочно: В текущем году на обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов в Тверской области направлено более 111 млн рублей.

Кроме того, за счёт областной казны бесплатное питание в школах получают все нуждающиеся в этом дети из малообеспеченных семей — почти 18 тысяч учащихся 5-11 классов. На эти цели в региональном бюджете заложено более 91 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.