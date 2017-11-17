ШКОЛЬНИКИ БУДУТ ПИТАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

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Более 111,8 млн рублей получат муниципальные образования Верхневолжья из регионального бюджета на обеспечение учеников начальной школы горячим питанием в 2018 году. Субсидии распределены в зависимости от количества учащихся в каждой конкретной территории. Вопрос рассмотрели 28 ноября на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.
Глава региона обратил внимание на повышение качества и доступности питания детей в общеобразовательных учреждениях.
«Организация процесса питания силами самих школ эффективна для небольших сельских образовательных учреждений. Когда количество учащихся в школе превышает тысячу человек, тут должна работать профессиональная организация, имеющая хорошую репутацию, оборудование, ресурсы», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.
В следующем году в Тверской области бесплатные завтраки будут получать все ученики 1-4 классов — это более 55,8 тысячи ребят.
Справочно: В текущем году на обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов в Тверской области направлено более 111 млн рублей.
Кроме того, за счёт областной казны бесплатное питание в школах получают все нуждающиеся в этом дети из малообеспеченных семей — почти 18 тысяч учащихся 5-11 классов. На эти цели в региональном бюджете заложено более 91 млн рублей.
Пресс-служба Правительства Тверской области.