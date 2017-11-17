ФИЛАРМОНИЯ - СТАРШЕКЛАССНИКАМ

350 тверских старшеклассников посетят областную филармонию в рамках фестиваля «Путь к Возрождению»

28 ноября в Тверской академической филармонии состоится второй концерт в рамках фестиваля «Путь к Возрождению», на который приглашены 350 учеников 10-11 классов из 53 тверских школ — победители различных конкурсов и олимпиад. Ребята услышат главную музыкальную премьеру осени – кантату С.С. Прокофьева «Александр Невский».

«Путь к Возрождению» — новый творческий проект, посвященный ярким страницам духовной истории Верхневолжья и произведениям искусства, созданным по мотивам этих событий. Фестиваль направлен на духовное и патриотическое воспитание молодых жителей региона. Центральное место в программе отведено Михаилу Тверскому, Анне Кашинской, Александру Невскому.

«Важно через судьбы исторических личностей тверской земли показывать молодому поколению положительные примеры того, как и для чего нужно жить и работать. У ребят должны быть глубокие ассоциации с историей страны, своего региона», — отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию граждан в Тверской области 27 ноября.

Проект «Путь к Возрождению» реализуется при федеральной поддержке. 25 ноября состоялось торжественное открытие фестиваля в Воскресенском Кафедральном соборе. В концерте духовной музыки приняли участие лучшие хоровые коллективы Тверской области.

28 ноября с канататой Прокофьева «Александр Невский» на сцене филармонии выступят сводный симфонический оркестр, Губернаторский камерный хор «Русский партес», концертный хор Хоровой школы мальчиков и юношей из Конаково, лауреат международных конкурсов Ольга Атрохова. За дирижёрским пультом будет художественный руководитель и главный дирижёр Тверской филармонии Андрей Кружков.

Закрытие фестиваля «Путь к Возрождению» состоится в Тверском академическом театре драмы 18 декабря. Гости увидят театрализованную историческую постановку о жизни благоверного князя Михаила Ярославича Тверского.

Справочно: В рамках работы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодёжи в Тверской области по инициативе Губернатора Игоря Рудени с 2017 года реализуется проект «Нас пригласили во дворец». Школьники 8-11 классов бесплатно посещают с экскурсиями Императорский дворец в региональном центре. Муниципальным образованиям на организацию поездок выделяются субсидии из областного бюджета. Планируется, что в этом году дворец посетят около 33 тысяч детей.

Ещё один значимое направление — участие региона в федеральном проекте «Живые уроки». Для школьников разрабатываются туристические маршруты по историческим местам Верхневолжья.

Развитие таких экскурсионных проектов обозначено в числе мероприятий Стратегии духовно-нравственного развития детей в Тверской области, которая в настоящее время разрабатывается региональным Правительством совместно с Тверской митрополией и общественными организациями.

Пресс-служба Правительства Тверской области.