640 МИЛЛИОНОВ - ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАЗНЫ

Тверская область в 2017 году дополнительно получит более 640 млн рублей из федерального бюджета

23 региона Российской Федерации, в том числе Тверская область, получат от федерального центра около 11,6 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджетов в 2017 году. Ассигнования распределены на заседании Правительства Российской Федерации. Объём поддержки для Верхневолжья составит свыше 641,7 млн рублей.

Дотации на 2017 год предоставят субъектам в ноябре-декабре. Средства должны быть направлены на финансирование первоочередных расходов, в том числе на оплату труда работников бюджетной сферы. Повышение заработной платы этой категории граждан – одна из ключевых задач, обозначенных в майских указах Президента России Владимира Путина.

«Это один из приоритетов в нашей работе. В майских указах заложена стратегия действий федеральной, региональной и муниципальной власти по повышению уровня жизни граждан через развитие экономики и эффективность государственного управления, достижение позитивных изменений в важных для населения сферах», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.

В 2018 году Тверская область также получит дотации на обеспечение сбалансированности бюджета. По предварительной информации, её размер превысит несколько миллиардов рублей.

Высвободить дополнительные финансовые ресурсы на решение социально значимых задач регион сможет благодаря участию в программе реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, которая стартует 1 января 2018 года по инициативе Президента России Владимира Путина.

«Средства регионы смогут направить на развитие экономики, инфраструктуры, социальную сферу, повышение качества жизни, доходов граждан», — отметил глава государства 31 октября на совещании с членами Правительства РФ.

В первые два года действия программы предполагается возврат 5% задолженности ежегодно, в последующие годы погашение будет осуществляться равными долями. Для регионов, которые обеспечат рост налоговой базы и неналоговых поступлений в бюджеты, срок реструктуризации может быть продлён с 7 до 12 лет.

Ещё одно важное направление работы по укреплению бюджета Тверской области — снижение государственного долга. По итогам прошлого года госдолг региона уменьшился на 1,6 млрд рублей — до 26,4 млрд рублей. По темпам снижения показателя Верхневолжье является одним из лидеров ЦФО.

Сокращены и расходы на обслуживание госдолга — с 1,7 млрд рублей в 2014 году до 0,9 млрд рублей в 2016 году. В текущем голу ожидается уменьшение этой цифры на 825,5 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.