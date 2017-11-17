Тверская область поднялась на 14 позиций в Национальном рейтинге трезвости

Тверская область занимает 36-е место в Национальном рейтинге трезвости субъектов Российской Федерации, опубликованном на сайте федерального проекта «Трезвая Россия». За год регион улучшил позиции на 14 пунктов.

Рейтинг трезвости составляется с 2015 года, тогда Тверская область находилась на 63-й строчке. В прошлом году Верхневолжье поднялось на 50-е место.

По мнению главного врача Областной клинической больницы, депутата регионального Законодательного Собрания Сергея Козлова, заметное и последовательное улучшение показателей Тверской области вызвано рядом положительных перемен в социально-экономической политике региональной власти, которые происходят в последние два года.

«Губернатор Игорь Руденя делает ставку на создание новых рабочих мест в регионе. В Тверской области открываются новые предприятия, расширяются многие действующие производства, поддерживаются семейные фермы, высвобождаются вакансии для местных жителей за счет активного вытеснения нелегальных мигрантов. Когда у людей есть работа, им некогда употреблять алкоголь, а наоборот, приходится больше заботиться о своем здоровье», – говорит Сергей Козлов.

Эксперт отмечает, что важную роль в снижении употребления алкоголя играет пропаганда традиционных семейных, культурных и духовных ценностей, здорового образа жизни. «Игорь Руденя уделяет особое внимание укреплению духовно-нравственных основ нашего общества, поддержке талантливой молодежи. В регионе стало больше проводиться культурных мероприятий, развиваются массовые виды спорта и это, безусловно, оказывает позитивное влияние, в том числе, на снижение употребления алкогольных напитков», – считает главный врач.

При составлении рейтинга использовались не только данные о количестве проданной алкогольной продукции, но и статистика «пьяных» отравлений и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, взяты в расчет численность больных алкоголизмом, состоящих на учете, количество часов запрета на продажу алкоголя, а также факты незаконного оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

По мнению авторов рейтинга, регионы, которые на протяжении нескольких лет демонстрируют положительную динамику, заслуживают особого внимания. Их успешные практики требуют изучения, популяризации и тиражирования, как примеры наиболее эффективных мер в области противодействия алкогольной угрозе. «Именно активные регионы, последовательно и эффективно осуществляя заботу о здоровье своего населения, качественно лучше изменяют ситуацию в области противодействия алкогольной угрозе, тем самым пополняя перечень наиболее «трезвых регионов», улучшая общую ситуацию в России в целом», – говорится в докладе.

Михаил Бородов.