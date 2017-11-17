КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ОПРЕДЕЛИЛ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННУЮ СТРАТЕГИЮ

Игорь Руденя провёл первое заседание Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию граждан в Тверской области

27 ноября Губернатор Игорь Руденя провел первое заседание Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию граждан в Тверской области, на котором обсудили проект региональной Стратегии духовно-нравственного воспитания детей. Участие в разговоре приняли сопредседатель совета митрополит Тверской и Кашинский Виктор, члены Правительства региона, представители Законодательного Собрания Тверской области, главы муниципалитетов, духовенство, уполномоченный по правам ребёнка в регионе Лариса Мосолыгина, председатель общественной палаты Тверской области Лидия Туманова.

«Духовность, нравственность, патриотизм – это иммунная система нашего народа, основа здорового общества, а значит, успешного развития государства. Президент России Владимир Владимирович Путин объявил в нашей стране Десятилетие детства. Это подчеркивает, что воспитание подрастающего поколения является государственной задачей самого высокого уровня», — обозначил Игорь Руденя.

«Координационный совет должен стать действенным органом в регулировании вопросов духовно-нравственного воспитания и просвещения детей и взрослых. Подобные советы могут быть образованы и на уровне муниципальных образований», — отметил митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

Участники заседания рассмотрели проект Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области — долгосрочной программы действий по формированию у детей и молодёжи системы традиционных ценностей. Документ определяет сферы и механизмы взаимодействия органов власти, Тверской митрополии, социальных учреждений, общественных организаций.

По мнению главы региона, важно учесть лучший опыт воспитания и просвещения, накопленный, в частности, Русской Православной Церковью, а также наполнить документ содержательными мероприятиями.

Проектом предусмотрено внедрение в образовательных учреждениях учебного модуля по духовно-нравственному воспитанию, основам православной культуры, нравственным основам семейной жизни.

Планируется проводить повышение квалификации педагогов дошкольного, основного и профессионального звена. Для этого предполагается открыть 6 ресурсных центров на базе православных образовательных организаций региона, а также расширить сеть стажировочных площадок для преподавателей духовно-нравственных дисциплин, первая их которых апробирована в этом году в Ниловой пустыни.

Что касается внеклассной работы, совместно с духовенством продолжится практика организации кинофестивалей, творческих конкурсов, экскурсий, благотворительных акций для детей.

Большая роль отводится работе с молодёжью, воспитанию у молодых людей ответственного подхода к родительству, укреплению статуса института семьи.

Повышенное внимание будет уделено пропаганде духовно-нравственных ценностей через социальную рекламу в СМИ и интернете, в том числе через рассказы о судьбах и заслугах выдающихся земляков.

Предложено также внести в Стратегию духовно-нравственного воспитания мероприятия по улучшению системы правового воспитания, информационной безопасности молодого поколения, популяризации традиционных для нашей культуры многодетных семей.

В окончательном виде Стратегия должна быть представлена к 1 января 2018 года.

«Наша задача – со следующего года перейти к практической реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области», — подчеркнул Игорь Руденя.

Работа по направлениям, обозначенным в Стратегии, призвана увеличить количество молодых людей, которые остаются жить и работать в Тверской области, число благополучных семей, улучшение демографической ситуации на территории Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области.