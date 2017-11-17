БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХСОТ

Более 400 пенсионеров Тверской области прошли профориентацию для трудоустройства

В Тверской области в 2017 году более 400 пенсионеров прошли профориентацию с помощью службы занятости, чтобы возобновить свою трудовую деятельность.

«Важно, чтобы представители старшего поколения не только чувствовали необходимую поддержку и заботу, но и имели возможность реализовать свой потенциал», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Обратившиеся в службу занятости пенсионеры получили рекомендации по выбору востребованных на рынке труда профессий с учетом имеющегося трудового опыта, желаний и возможностей. В случае если для трудоустройства на конкретное рабочее место пенсионеру необходима предварительная переподготовка или повышение квалификации, с его согласия органы службы занятости организуют обучение. Ежегодно такой услугой пользуются более 30 незанятых пенсионеров. На эти цели из бюджета региона каждый год направляется около 400 тыс. рублей.

Приоритетное право на бесплатное обучение по направлению центра занятости имеют социально незащищенные пенсионеры: одинокие или имеющие инвалидность, а также являющиеся опекунами (попечителями) несовершеннолетних детей и детей-инвалидов.

Обучение незанятых пенсионеров проводится органами службы занятости по широкому перечню профессий, специальностей, курсов повышения квалификации. Главное при выборе образовательной программы – обеспечить трудоустройство пенсионера на выбранное им рабочее место.

Наиболее часто пенсионеры выбирают обучение по профессиям агентов, водителей, бухгалтеров, делопроизводителей, специалистов по кадрам, специалистов по охране труда, кладовщиков, менеджеров, охранников, лифтеров, операторов котельной, закройщиков, швей. Кроме того, очень востребованы у пенсионеров курсы повышения квалификации, связанные с освоением новых IT-технологий и современных компьютерных программ.

Пресс-служба Правительства Тверской области.