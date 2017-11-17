ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ - СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ НКО

14 социально ориентированных некоммерческих организаций Тверской области получат Президентские гранты

14 некоммерческих организаций Тверской области, которые реализуют социально значимые проекты, стали победителями второго в 2017 году конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации. Общая сумма поддержки НКО составит свыше 26 млн рублей.

По мнению главы государства Владимира Путина, необходимо активно включать некоммерческий сектор в сферу социальных услуг, создавать благоприятные условия для работы НКО в этой сфере.

«В региональные реестры поставщиков социальных услуг сегодня внесено уже несколько сотен НКО. Нам нужны тысячи таких организаций по стране, которые готовы брать на себя ответственность, выступать надёжным партнёром государства в социальной сфере», — отметил Президент на форуме активных граждан «Сообщество» 3 ноября.

В Тверской области в рамках решения этой задачи составлен комплексный план по обеспечению доступа социально ориентированных НКО к бюджетным средствам, которые выделяются на предоставление населению социальных услуг.

«Речь идёт об услугах в таких сферах, как социальная защита, образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, гражданские инициативы. Это серьёзные направления, от которых напрямую зависит стабильность и благополучие общества», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

В этом году на конкурс Президентских грантов было подано более 16 тысяч заявок из разных регионов. Объём Фонда грантов Президента РФ за последние пять лет увеличен в семь раз и в 2017 году составил 22 млрд рублей.

В числе победителей конкурса — 14 НКО, действующих на территории Верхневолжья. При грантовой поддержке будет реализован ряд инициатив в сфере патриотического воспитания. Это проекты «Сохраняя память о прошлом — мы строим будущее» военно-исторического центра «Подвиг», поисковая экспедиция «Солдаты России» общественной организации «Тверичи», проект «Поколение выбирает поиск» поисково-исследовательского объединения «Память поколений», проект «Никто не забыт, ничто не забыто» организации «Исток», «Русинский рубеж: поле нашей памяти» торжокской районной организации ветеранов.

Средства Фонда также будут направлены специализированному учебному центру «Виста» на создание мобильной лаборатории 3D-технологий и робототехники, галерее пейзажа имени Е.И. Зверькова на реализацию проекта о живописных традициях тверского края, Федерации армейского рукопашного боя Тверской области на проект по популяризации спорта.

Кроме того, поддержку получат центр «Дети – ангелы» для семей, где воспитывают детей с ДЦП, торопецкая экологическая общественная организация «Наследие», региональный союз «Академия здоровья» с проектом «Здоровым быть здорово». На средства Президентских грантов планируется реализовать проект правовой подготовки потребителей от областного отделения «Ассоциации юристов России», а также создать ресурсный центр для комплексной поддержки социально ориентированных НКО Тверской области.

По итогам первого конкурса на получение грантов Президента РФ, который прошёл летом 2017 года, восьми НКО региона предоставлено более 11 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.