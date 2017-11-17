СПЕЦПОКАЗ НОВОЙ КИНОЛЕНТЫ ПРО ВОЙНУ ПРОЙДЕТ 13 ДЕКАБРЯ В ТВЕРИ

В Твери пройдет специальный показ фильма «Прощаться не будем»

13 декабря в столице Верхневолжья состоится специальный показ военного детектива «Прощаться не будем» тверского режиссера Павла Дроздова. Мероприятие приурочено ко дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Жителям конаковского района эта премьера будет особенно интересна - в съемках фильма принимали участие реконструкторы и поисковики из ВПЦ "Звезда" Валерия Гореликова.

«Реализация проектов военной тематики, показывающих героический подвиг советских солдат и офицеров, играет важнейшую роль в духовно-нравственном воспитании молодежи, способствуют формированию у нее патриотических чувств», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Прощаться не будем» - это фильм о самоотверженном подвиге жителей Калинина в годы Великой отечественной войны. Картина позволит зрителю задуматься о жизненных ценностях, понять, какой непростой выбор порой приходилось делать людям того времени.

Зрители увидят в картине Андрея Мерзликина и Егора Бероева, Юрия Кузнецова и Артура Ваха. Также в фильме снимались Сергей Горобченко, Анна Чурина, Анна Пескова, Александр Робак, Елена Захарова, Алена Чехова, Андрей Смоляков, Дагун Омаев, Андрей Чадов, Ксения Алферова и другие. Фильм снимался в Твери, активное участие в его создании принимали жители города, в том числе в качестве актёров массовых сцен.

Российская премьера фильма состоится в начале следующего года в Москве. Тверские зрители и представители СМИ увидят кино о героическом прошлом первыми.

Во время специального кинопоказа можно будет пообщаться с продюсером, режиссером и актёрами фильма, а также с ветеранами - участниками событий осени 1941 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области.