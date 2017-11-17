СТУДЕНТЫ ЗАЩИТИЛИ ПРОЕКТЫ В СКОЛКОВО

Команды моногородов Тверской области защитили свои проекты по управлению территориями в «Сколково» и РАНХиГС

23 и 24 ноября 2017 года команды пяти моногородов Тверской области защитили свои проекты по управлению территориями в рамках обучения в московской школе управления «Сколково» и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

«Потенциал промышленных предприятий исторически является основой устойчивого социально-экономического развития Верхневолжья. Сегодня мы нацелены на реализацию проектов, которые обеспечивают модернизацию и рост конкурентоспособности предприятий, создание новых рабочих мест», – считает Игорь Руденя.

В ходе обучения в «Сколково» и РАНХиГС представители монотерриторий осваивали передовые технологии управления, готовили проекты, направленные на решение прикладных задач, в частности, привлечение инвестиций. Обучение прошли команды из Удомли, Западной Двины, поселков Спирово, Калашниково Лихославльского района и Великооктябрьский Фировского района.

По итогам учебы состоялась защита проектов по развитию моногородов с участием глав муниципалитетов, представителей бизнеса, реализующих или планирующих вложения в территории. Были представлены программы комплексного развития городов и поселков, включающие как инвестпроекты, так и создание комфортной городской среды.

Летом текущего года руководители Кувшиново и Жарковского Тверской области уже прошли обучение управлению монотерриториями по проектному методу в московской школе «Сколково».

Верхневолжье также является одним из четырех пилотных регионов, где проводится обучение руководителей местных органов власти проектному управлению развитием муниципальных образований на базе тверского филиала РАНХиГС.

В октябре 2017 года в Твери прошла стратегическая сессия академии, посвященная приоритетным направлениям социально-экономического развития региона. В работе приняли участие Губернатор Игорь Руденя, руководители областных министерств и ведомств, главы ряда муниципалитетов.

Договоренность о взаимодействии вуза и Правительства Тверской области в сфере переподготовки управленческих кадров была достигнута на встрече Игоря Рудени с ректором РАНХиГС Владимиром Мау на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016».

Справочно: В Тверской области семь городов и поселков являются монотерриториями. Это Кувшиново, Западная Двина, Удомля, поселки Великооктябрьский Фировского района, Калашниково Лихославльского района, Жарковский и Спирово. Общая численность населения этих территорий составляет около 62 тысяч человек, это почти 5% от общего числа жителей региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.