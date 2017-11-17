БАНКИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С МФЦ

В Правительстве Тверской области обсудили взаимодействие МФЦ и банковских организаций

Губернатор Игорь Руденя провёл совещание, посвящённое совершенствованию деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Одним из вопросов повестки дня стало взаимодействие МФЦ и банковских организаций региона.

«В регионе ведётся большая работа по развитию многофункциональных центров как базового института развития территорий. Жители городов и сельской местности должны иметь одинаково хорошее стандартное качество услуг, в том числе финансовых, на всей территории Тверской области», — обозначил Игорь Руденя.

Для повышения качества банковского и кассового обслуживания в отдалённых населённых пунктах, где нет банковских отделений, глава региона предложил установить в МФЦ дополнительные банкоматы или открыть окна банков. Ещё один вариант сотрудничества — создать подразделения МФЦ на территории операционных офисов банков или высвобождающихся в результате оптимизации банковской сети помещений.

«Качество жизни людей, развитие среднего и малого бизнеса связано с качеством банковских услуг. Наша задача – не допустить опустынивания территорий и сохранить центры деловой активности, инфраструктуру там, где это возможно», — отметил Игорь Руденя.

Представители региональных филиалов ведущих банков с государственным участием, которые приняли участие в совещании, поддержали инициативу Губернатора.

«Мы готовы работать по обоим предложенным вариантам, организовать обучение сотрудников», — сказал руководитель тверского филиала «Россельхозбанка» Валерий Андрианов.

Также на встрече были рассмотрены вопросы доступности услуг Росреестра в МФЦ.

Справочно: Проект по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг реализуется на территории Верхневолжья с 2010 года. Сейчас в регионе работает государственное автономное учреждение «МФЦ» с 33 филиалами и 88 структурными подразделениями в муниципальных образованиях.

Доступ к услугам через МФЦ имеют более 90% жителей региона, что отвечает задаче, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным.

За 9 месяцев текущего года в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Тверской области обратились более миллиона заявителей. Это на 73% больше, чем за аналогичный период 2016-го.

Пресс-служба Правительства Тверской области.