ПРОДВИГАЕМ ИПОТЕКУ - ПОДДЕРЖИВАЕМ СОЦИАЛЬНО

358 жителей Тверской области получили социальные выплаты при покупке жилья в ипотеку с начала 2017 года

В текущем году 358 жителям Верхневолжья, которые приобрели жильё в ипотеку, предоставлены социальные выплаты из областного бюджета. Всего на эти цели в 2017 году заложено 24,8 млн рублей, что позволит осуществить 496 выплат.

Задача по повышению доступности жилищного кредитования поставлена в майских указах Президента РФ Владимира Путина.

«Программа социальных выплат работает в регионе несколько лет и хорошо зарекомендовала себя как форма поддержки граждан в решении жилищного вопроса. Этим инструментом мы, с одной стороны, стимулируем развитие рынка жилья, рынка ипотечного кредитования и финансовых институтов, а с другой — возможность улучшения жилищных условий граждан», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Начиная с 2014 года социальные выплаты получили 1258 жителей региона, которые приобрели жильё с привлечением ипотечного кредита. Финансирование предусмотрено в рамках государственной программы «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения на 2015-2020 годы».

Единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей могут получить жители региона, которые приобретают недвижимость от застройщика на первичном рынке на территории Тверской области.

С заявлением о предоставлении социальных выплат можно обращаться многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, а также в областное Министерство экономического развития.

Дополнительная информация о программе, полный перечень требований и образцы документов для заполнения размещены на официальном сайте Министерства экономического развития Тверской области в разделе «Ипотека».

Пресс-служба Правительства Тверской области.