РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА

В Тверской области разработан проект создания детского технопарка «Кванториум»

В Тверской области ведется работа по созданию детского технопарка «Кванториум», задача которого подготовить и привлечь в экономику региона квалифицированные инженерно-технические кадры. Организация в субъектах РФ подобных инновационных площадок инициирована Президентом страны Владимиром Путиным.

«Развитие технического творчества детей является одной из приоритетных задач системы регионального образования. Это важное условие для того, чтобы молодежь оставалась жить в своем регионе, развивала его экономику», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Технопарк должен стать площадкой для формирования у детей изобретательского и креативного мышления. Планируется, что здесь будет проводиться ежегодное обучение детей из Тверской области по 6 естественно-научным и техническим направлениям: Аэроквантум, IT-квантум, Робоквантум (промышленная робототехника), промышленный дизайн, виртуальная и дополненная реальность (VR/AR).

На площадке планируется проводить тематические конференции, форумы, олимпиады, а также повышение квалификации педагогов. В технопарке «Кванториум» также предполагается создать шахматную комнату, медиатеку, робокафе, интерактивный научный музей, коворкинг.

Технопарк будет тесно взаимодействовать с ведущими промышленными предприятиями, высшими и профессиональными учебными организациями региона.

Проект предполагается реализовать при федеральной поддержке. На создание «Кванториума» будут также направлены средства областного бюджета, предприятий Тверской области.

Региональным координатором проекта является Министерство образования Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области/