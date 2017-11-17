БУДЕТ КОНКУРС ИМЕНИ АНДРЕЕВА

В Твери пройдет II всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах им. В.В. Андреева

С 25 по 27 ноября в Твери будет проходить II всероссийский открытый конкурс молодых исполнителей на народных инструментах

имени Василия Андреева - создателя первого Великорусского оркестра, уроженца города Бежецк. В нем примут участие около 150 молодых талантливых музыкантов из разных городов страны. Учредителем конкурса является Правительство Тверской области.

«Очень важно, что конкурс способствуют приобщению молодежи к культурному наследию страны, сохранению и развитию лучших традиций отечественной музыкально-исполнительской школы, стимулированию творческого роста одаренных и перспективных молодых музыкантов», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В конкурсе примут участие солисты и ансамбли детских школ искусств Твери и области, столицы и Московской области,

Санкт-Петербурга, Ярославля, а также студенты Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского.

Участники будут выступать в разных номинациях: «Солисты инструменталисты» (баян, аккордеон, домра, балалайка) и «Инструментальные ансамбли». Конкурсные прослушивания пройдут с 25 по 27 ноября в Тверском музыкальном колледже имени М.П. Мусоргского.

Концерт участников «Его Величество аккордеон» состоится 25 ноября в 17.00 в духовно-просветительском комплексе при храме «Покрова Пресвятой Богородицы» села Тургиново Калининского района. Гала-концерт и награждение победителей пройдет 27 ноября в 15.00 в тверской академической областной филармонии.

Пресс-служба Правительства Тверской области.