ВНИМАНИЕ! В ВАРАКСИНО ЗАКРОЮТ ДОРОЖНЫЙ СЪЕЗД

В Конаковском районе временно закроют съезд с дороги «Подъезд к поселку Шоша» в направлении деревни Вараксино и гостиничного комплекса «Radisson Завидово»

Напомним, в рамках государственного контракта в Конаковском районе Тверской области подрядная организация АО «ДРСУ» реконструирует региональную автомобильную дорогу «Подъезд к поселку Шоша». Работы рассчитаны на два года и должны завершиться в 2018 году. После реконструкции в эксплуатацию введут около 700 метров автодороги и новый мост через реку Дойбица протяженностью 88,38 погонных метра.

С 24 ноября 2017 года в связи с производством работ движение транспорта по съезду с автодороги «Подъезд к поселку Шоша» в направлении деревни Вараксино и гостиничного комплекса «Radisson Завидово» ограничат, а с 27 ноября по 20 декабря 2017 года – полностью закроют.

На этот период времени движение транспорта будет организовано по существующим автодорогам регионального и местного значения. Длина объездного маршрута до въезда в Вараксино – 3,6 километра.

СХЕМА ПРИЛАГАЕТСЯ.

ГКУ «Дирекция ТДФ» приносит извинения за возможные временные неудобства и просит водителей заранее планировать поездки.

Пресс-служба ГКУ «Дирекция ТДФ»