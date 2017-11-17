26 ноября – День матери в России

Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляю вас с трогательным праздником – Днем матери. Именно от наших мам мы черпаем самые лучшие качества: доброту и трудолюбие, веру и оптимизм. Материнское тепло и любовь согревают нас на протяжении всей жизни. Самого искреннего уважения заслуживают женщины, которые делятся семейным теплом с ребятишками, оставшимися без попечения родителей. Благодаря им дети получают ласку и заботу, становятся настоящими гражданами России. Поддержка материнства и детства – одно из важнейших направлений государственной политики Российской Федерации. На региональном уровне действует система мер, направленная на создание условий для того, чтобы в Верхневолжье было больше счастливых и благополучных семей!

Желаю всем мамам Тверской области крепкого здоровья, счастья и радости, любви и поддержки самых дорогих и близких людей!

ГубернаторТверской области И.М.Руденя.

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Дорогие женщины, наши милые мамы и бабушки!

От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – Днем матери! Это один из самых теплых праздников, посвящённый самым близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам. В этот праздничный день особые слова поздравления и благодарности хочется сказать матерям-героиням, многодетным мамам, приемным матерям.

Материнство - великая ответственность, требующая от женщины огромного терпения и самоотдачи. Если бы не вы, дорогие наши мамы, не было бы всех тех, кто составляет гордость нашей страны, области, района. Кроме выполнения своего священного материнского долга, вы самоотверженно трудитесь во всех отраслях экономики и социальной сферы, внося неоценимый вклад в дальнейшее процветание Родины.

Милые, дорогие мамы! Пусть минуют вас невзгоды, не иссякнут ваши силы, наполненные добром, теплом и любовью! Пусть в ваших сердцах царят спокойствие и доброта, а тревог и забот будет как можно меньше. Здоровья, счастья вам, радости и любви! Пусть будут здоровы и счастливы ваши дети, внуки, все ваши близкие!

С уважением депутат ЗС

Д.И.Дородных, глава Конаковского района Л.А.Козлова, глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.