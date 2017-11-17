ГЛАВЫ В «ЗАВИДОВЕ»

В ноябре решением сессии Совета депутатов на должность главы администрации сельского поселения «Завидово» утверждён Алексей Михайлович Пляскин. Он утверждён на весь срок полномочий Совета, то есть на пять лет. Ранее, в сентябре, на выборах в органы местного самоуправления были избраны члены Совета депутатов поселения. На первой своей сессии депутаты избрали председателя Совета и главу сельского поселения «Завидово». Им, как и ранее, стал Дмитрий Константинович Окороков.