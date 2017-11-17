ГОТОВЬ ТЕЛЕГУ ЗИМОЙ...

ООО «Ручьевское» готовит почву к следующему сезону

Растениеводческое подразделение ГК «Агропромкомплектация» в Тверской области ООО «Ручьевское» завершило уборочную кампанию и приступило к подготовке почвы к весеннему севу.

Валовый сбор зерновых и масличных культур в ООО «Ручьевское» в 2017 году составил 13,3 тысяч тонн. Грубых и сочных кормов заготовлено 85,9 тысяч тонн.

- В 20-х числах октября мы завершили уборочную кампанию, - рассказывает главный агроном ООО «Ручьевское» Игорь Афанасьев. – Последней культурой, которую мы убрали, была кукуруза на силос. На сегодняшний день наше подразделение осуществляет подготовку почвы к весеннему севу. Сейчас мы проводим зяблевую обработку земли. Это способствует раннему проведению весенне-полевых работ, позволяет успешно бороться с вредителями и засоренностью почвы. А тот факт, что она на зиму останется вспаханной, позволит земле лучше впитать осадки и талые воды. На 80% площадей работы выполнены. Надеюсь, успеем все сделать до наступления морозов.

С завершением подготовки почвы к следующему сезону, тверские растениеводы будут готовить технику к весенне-полевым работам.