В строящемся гаражном комплексе в Дмитровой Горе завершена подготовка к отопительному сезону

В пятницу введены в эксплуатацию котельные в стояночном боксе для сельскохозяйственной техники и в административно-бытовом комплексе.

В Дмитровой Горе Конаковского района Тверской области продолжается строительство нового гаражного комплекса на 100 единиц автотранспорта. Объект будет эксплуатироваться транспортным предприятием «Агропромтранс», а также растениеводческим подразделением Группы в Тверской области ООО «Ручьевское».

- В пятницу мы ввели в эксплуатацию котельную в теплом боксе ООО «Ручьевское» и котельную в административно-бытовом комплексе. - рассказывает технический директор ООО «АПК-Центр» Игорь Крикун. – На данный момент в строящемся гаражном комплексе установлено 5 автоматизированных современных котельных. Помимо гаража для «Ручьевского» и административно-бытового комплекса котельные уже эксплуатируются на ранее введенных объектах – в теплом стояночном боксе на 10 машиномест для «Агропромстроя», мойке на 2 бокса и здании выпускающего механика (КПП).

Газовые котельные будут обеспечивать центральным отоплением и горячим водоснабжением. Они оснащены современным российским и зарубежным оборудованием. Работая на газовом топливе, котельные не только экономичны, но и полностью безопасны для окружающей среды.

Более того, они автоматизированы и имеют систему удаленной диспетчеризации.

- Она погодозависимая, у нее есть температурные датчики на улице, - добавляет технический директор ООО «АПК-Центр» Игорь Крикун. – Котельная сама анализирует погоду на улице и в соответствии с теми температурными значениями, которые заданы в помещении, она подает теплоноситель на обогрев. Это регулируется автоматически.

На данный момент продолжается строительство самого большого объекта в гаражном комплексе – ремонтно-механической мастерской площадью 1000 квадратных метров. В РММ монтируется шестая котельная мощностью 315 кВт, работы по обвязке котельного оборудования газопроводами закончены, в настоящее время ведется монтаж тепло-технической части котельной..