ТВЕРСКАЯ СТУДЕНТКА - ЛАУРЕАТ НА КОНКУРСЕ МОДЫ

Студентка из Тверской области стала лауреатом международного конкурса театров моды и искусства костюма

Студентка Тверского промышленно-экономического колледжа Александра Белова стала лауреатом I премии международного фестиваля-конкурса театров моды и искусства костюма «Мода чудес» в номинации «дизайнер». Мероприятие состоялось в Москве. Участие в нём приняли объединения моделирования и конструирования одежды, студии костюма, модельные агентства из разных регионов России и Беларуси, работающие на базе учреждений культуры и образовательных организаций.

В Тверской области развитию профессиональных компетенций молодых специалистов, поддержке талантливой молодёжи уделяется особое внимание.

«Молодые люди после окончания высших и средних профессиональных заведений должны быть заинтересованы работать и развиваться на тверской земле. Наша задача — обеспечить условия для этого», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Участники конкурса «Мода чудес» соревновались в четырёх номинациях «Театры моды», «Дизайнер», «Эскизный проект» и «Мастерская «Экспресс». Начинающие дизайнеры представили свои проекты на темы экологии, моды, корпоративного стиля и вариации костюмов к известным театральным пьесам, фильмам, детским сказкам.

Участница из Тверской области Александра Белова представила на конкурсе коллекцию «Весенние витражи», для разработки которой были выбраны лучшие эскизы студентов промышленно-экономического колледжа.

Справочно: Фестиваль-конкурс «Мода чудес» был организован под эгидой Совета Федерации РФ и Министерства культуры РФ в рамках международного фестиваля-конкурса детского и юношеского художественного творчества «Открытая Европа — Открытая планета».

Основные цели — развитие у детско-юношеской аудитории духовной и эстетической культуры и творческого потенциала, создание условий для обмена опытом и идеями, повышение профессионального мастерства участников.

Пресс-служба Правительства Тверской области.