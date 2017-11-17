В Тверской области инвесторы получат субсидии

Инвесторы, реализующие проекты в Тверской области, могут рассчитывать на получение государственной финансовой поддержки. Порядок предоставления субсидий утвержден областным Правительством.

«Необходимо обеспечить на территории региона условия для крупных инвестиционных проектов, которые дадут новые рабочие места во внебюджетной сфере, дополнительные налоговые отчисления», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Компании, претендующие на получение субсидии, должны соответствовать определенным критериям. В частности, обеспечить объем вложений от 100 млн рублей за период не более 3 лет с момента постановки на налоговый учет в Тверской области. В ходе реализации проекта должно быть создано не менее 50 рабочих мест. Еще одно условие выделения субсидии – отсутствие задолженности по заработной плате, налогам и сборам.

Срок получения господдержки варьируется от 1 года до 5 лет пропорционально объёму капитальных вложений. Размер субсидии будет зависеть от суммы налоговых отчислений в бюджет Тверской области.

В 2016 году в Тверской области реализовано 15 инвестиционных проектов на сумму 33,9 млрд рублей, которые обеспечили создание более 1900 рабочих мест. Основные направления инвестиционной деятельности – сельское хозяйство, обрабатывающие производства, сферы транспорта, строительства.

В 2017 году запущена вторая очередь научно-производственного комплекса по производству теплообменников для систем кондиционирования и терморегулирования самолетов «Боинг» (ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»).

В числе крупнейших проектов 2017 года в отрасли АПК – создание современного производства по переработке высокопротеиновых масличных культур в Ржеве (инвестор ООО«РусАгроРезерв»), строительство молокоперерабатывающего предприятия и молочно-товарной фермы с комплексом по переработке мяса в Кувшиново (ООО «Николаевская ферма»).

Среди других масштабных проектов – строительство мебельной фабрики в Торопецком районе (ГК «ФЕЛИКС»), центра обработки данных в Удомле («Росэнергоатом»), модернизация Каменской бумажно-картонной фабрики в Кувшиново (ООО «СФТ Групп»).

До 2025 года в муниципальных образованиях региона заявлено к реализации 70 инвестиционных проектов с вложениями порядка 470 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.