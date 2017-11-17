ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ДОРОГУ

В Тверской области отремонтировали автодорогу «Бологое – Кемцы – Березовский Рядок»

В Бологовском районе Тверской области приведена в порядок региональная автомобильная дорога первого класса «Бологое – Кемцы – Березовский Рядок» протяженностью 45,9 километра. Трасса является частью западного эвакуационного маршрута Калининской атомной электростанции, на необходимость ее ремонта неоднократно указывали местные жители.

«Даже небольшая, но качественная дорога – это важный вклад в развитие Тверской области. Транспортная доступность формирует качество жизни, уровень комфорта, обеспечивает доступность территории и безопасность людей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Работы на объекте начались в 2016 году. В рамках государственного контракта подрядная организация АО «Лихославльавтодор» отремонтировала около 15 километров дороги.

Программой дорожных работ 2017 года был предусмотрен ремонт еще 10,8 километра. Силами удомельской подрядной организации ООО «Магистраль» на объекте было устроено новое асфальтобетонное покрытие, отремонтированы съезды, укреплены обочины и нанесена дорожная разметка.

Таким образом, наиболее проблемные участки дороги «Бологое – Кемцы – Березовский Рядок» теперь приведены в надлежащее состояние.

Справочно: Всего в текущем году на территории Верхневолжья программа дорожного ремонта охватывает более 300 км региональных дорог, 190 км местных и около 300 тыс. квадратных метров дворовых территорий. Бюджет Дорожного фонда Тверской области составил более 8 млрд рублей. Объём финансирования из регионального бюджета увеличен почти на 1,4 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.

Пресс-служба Правительства Тверской области.