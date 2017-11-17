ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ

В 2017 году на поддержку сельхозкооперативов Тверской области направлено 12 млн рублей

В текущем году сельскохозяйственные потребительские кооперативы Верхневолжья получат грантовую поддержку на укрепление материально-технической базы в размере 12 млн рублей. Их них 8,9 млн рублей предоставлено из федерального бюджета, 3,1 млн рублей — из региональной казны. Вопрос вошёл в повестку дня заседания Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время на территории региона действуют 11 сельхозкооперативов. Большая часть специализируется на производстве молока. Объединения планируют потратить гранты на обновление оборудования и транспорта, вложив также около 4,8 млн рублей собственных средств.

«Развитие молочного производства — одно из важнейших направлений в сельском хозяйстве Тверской области. Приобретение современных молоковозов и оборудования позволит вовлечь в эту работу фермеров и маленькие предприятия, которые могли бы производить молоко и поставлять его на перерабатывающие заводы», — считает Игорь Руденя.

По мнению главы региона, кроме закупки новой техники важно обеспечить максимальное вовлечение в работу ранее приобретённого при господдержке оборудования.

Ожидается, что ввод в эксплуатацию техники, приобретённой на средства грантов, позволит в 2018-м увеличить годовой объём производства молока в кооперативах до 5,8 тыс. тонн.

В настоящее время по этому направлению лидируют бежецкий кооператив «Бурёнка», старицкий «Ратмир», «Западнодвинское молоко», молочный кооператив в Торопецком районе.

Бюджетные гранты будут распределены между кооперативами по результатам конкурса. Число участников объединения должно быть не менее 10, срок работы — не менее 12 месяцев. Получая грант, кооператив обязуется создать одно новое рабочее место на каждые 3 млн средств господдержки.

Участвовать в конкурсе могут не только молочные кооперативы, но и те, которые производят и перерабатывают мясо, рыбу, овощи, грибы, плоды и ягоды, в том числе дикоросы. Потратить средства можно как на техническое перевооружение, так и на строительство или модернизацию помещений, уплату части взносов по договорам лизинга оборудования.

Пресс-служба Правительства Тверской области.