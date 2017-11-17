БУДУТ НОВЫЕ МАШИНЫ "СКОРОЙ ПОМОЩИ"

Тверская область при поддержке Правительства РФ получит в 2017 году машины скорой медицинской помощи

Для Тверской области в 2017 году закупят пять автомобилей скорой медицинской помощи класса В. Из резервного фонда Правительства Российской Федерации 59 регионам дополнительно выделено 680,7 млн рублей на приобретение 262 единиц специализированной техники.

«Первоочередная задача в сфере здравоохранения – улучшить качество скорой и неотложной медицинской помощи населению, повысить эффективность работы врачебных бригад. Это, в том числе связано с улучшением материально-технического обеспечения службы», – считает Губернатор Игорь Руденя.

О готовности оказывать Тверской области поддержку в обновлении автопарка скорой помощи шла речь на встрече Губернатора Игоря Рудени с заместителем Министра здравоохранения РФ Татьяной Яковлевой в мае текущего года.

В прошлом году за счёт федеральной казны в Тверскую область было поставлено 36 новых машин скорой медицинской помощи, в том числе 34 автомобиля класса «В» и два реанимобиля класса «С» на общую сумму 76,7 млн рублей. Кроме того, было приобретено 24 новых санитарных автомобиля для офисов врачей общей практики.

Пресс-служба Правительства Тверской области.